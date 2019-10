Tenfield pagará hasta cinco veces más de lo que pagaba para emitir a Uruguay

El sábado por la tarde se conoció la noticia de que la empresa Tenfield SA llegó a un acuerdo con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para poder emitir los cuatro partidos que vienen de fecha FIFA de la selección nacional, tal como informó Referí, algo que en las últimas emisiones no había ocurrido y solo se habían podido ver por la flamante plataforma de AUF TV.

La AUF emitió un comunicado en el que entre otras cosas explica que “Tenfield SA. a los efectos de darle el servicio correspondiente a sus empresas asociadas de televisión para abonados, adquiere los derechos de la emisión de la señal propiedad de la AUF contra el pago de un precio que está ajustado a la realidad del mercado”.

Según pudo saber Referí en la mañana de este domingo, ese acuerdo con Tenfield hace que esta empresa abone en promedio, cinco veces más de lo que estaba pagando hasta ahora.

Así lo hizo ver una fuente de la AUF consultada: “Si tomamos el promedio el pago es de casi cinco veces, más accesorios como mantener la producción propia que tenemos en AUF TV, los ingresos que nos entran, los avisadores, la llegada al exterior es de la AUF. Todas esas cosas son inéditas, nunca se había hecho eso”.

Lo que pagaba normalmente en promedio Tenfield SA era de US$ 10.000 más allá de que hubo algún encuentro de US$ 25.000, por lo que lo que se pagará ahora por estos encuentros ronda los US$ 54.000, sin contar los accesorios con los que se queda la AUF.

Tenfield va a tener su propia producción periodística. En cable saldrá la de Tenfield y la de la AUF TV saldrá por Vera + y es la que se emite en el exterior.

Los partidos que ahora podrá emitir Tenfield con producción de AUF TV serán los de las ventanas de las fechas FIFA de octubre y noviembre.

En octubre comienza el viernes que viene en el Centenario con el encuentro entre Uruguay y Perú, y luego el martes 15 entre las mismas selecciones pero en Lima a la hora 22.30 uruguaya.

En noviembre, está pautado y firmado el partido contra Hungría para reinaugurar el Estadio Ferenc Puskas de Budapest en el que se jugará parte de la Eurocopa de Naciones del año entrante, y se está por firmar aún –más allá de que está todo acordado– el clásico contra Argentina para disputarse en Tel Aviv.