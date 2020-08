Tercera semana consecutiva de caída en el precio del novillo gordo

El precio del ganado gordo volvió a caer esta semana y acumula una baja de casi 20 centavos de dólar en lo que va de agosto.

La faena de ganados de corral con destino a la Cuota 481, sumado a la aparición de algo más de oferta de ganados de verdeos, ha dado margen a la industria para proponer menores valores, con entradas a planta más largas.

Las cotizaciones por novillo gordo de buena terminación se ubican entre US$ 3,25 y US$ 3,30 por kilo en cuarta balanza, con negocios puntuales que llegan a US$ 3,35. Muestra una caída de 19% respecto a similar período el año pasado, con un valor que alcanzaba los US$ 4,05 a mitad de agosto de 2019.

En el caso de la vaca gorda, los negocios se concretan entre US$ 3,10 y US$ 3,15. La demanda por la vaquillona sigue firme, está muy pedida por el abasto, con exigencias de calidad para alcanzar el precio de punta, que ronda los US$ 3,20 a US$ 3,25 por kilo.

Las entradas a planta son largas, de entre 15 y 20 días.

La faena volvió a subir la semana pasada, traccionada por los ganados de encierros. Totalizó 38.458 vacunos, 6% más que la semana anterior. Los novillos y las vaquillonas alcanzaron de los registros más altos del año. La mayor suba fue en la faena de novillos, de 15%, que se ubicó en 21.510 cabezas. La faena de vaquillonas subió 10% a 7.251 cabezas.

Con la mirada en el cielo

A pesar de que hay un leve aumento en la oferta de ganados de pasto, no se trata de volúmenes abundantes. El panorama de lluvias se mira día a día con mayor atención. La semana que viene, a partir del miércoles, estarían llegando precipitaciones muy importantes sobre el territorio uruguayo, que irían de 10 a 30 mm y que permitirían consolidar un rebrote temprano de primavera. Hacia la primavera-verano, el Instituto del Clima y la Sociedad de la Universidad de Columbia (IRI) se suma a otras organizaciones que ven probabilidades crecientes de que se confirme un evento Niña. El IRI pronostica un 60% de probabilidad de Niña para la primavera y un 55% de chance de que continúe durante el verano.

El mercado de reposición mantiene la firmeza, aunque con pocos negocios particulares y mayor actividad en los remates por pantalla. Los terneros cotizan entre US$ 2,10 y US$ 2,30 dependiendo del peso y las terneras en el eje de los US$ 2,05.

Hacia adelante el panorama es de mayor cautela. Seguirá aumentando lentamente la oferta de ganados de verdeo. Consignatarios consultados señalaron que no se espera un repunte de precios, al menos hasta que no finalice la faena con destino a cuota, a comienzos de setiembre, en la medida que se mantengan buenos volúmenes de faena.

En ovinos, mientras aparece mayor oferta y hay menos plantas operando, los precios se ven presionados a la baja. Los corderos están en US$ 3,40, los borregos en US$ 3,39, los capones en US$ 3,03 y las ovejas en US$ 3,01. La faena sumó casi 11.000 cabezas, debajo de las más de 18.000 de la semana previa, pero casi igual a la misma semana de 2019.

Juan Samuelle

Relativa estabilidad en el precio de exportación

El precio de exportación de la carne vacuna se sostiene encima de US$ 3.800 por tonelada, en una relativa estabilidad.

En la semana cerrada el 15 de agosto promedió US$ 3.817 por tonelada, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC), levemente por encima del de la semana previa. En el acumulado anual se ubica en US$ 3.850, es decir 4,4% arriba de los US$ 3.687 logrados en mismo período el año pasado, reduciendo semana a semana la brecha interanual.

En el caso de la carne ovina, el precio semanal de exportación se ubicó en US$ 4.263 por tonelada, por encima de la semana anterior. Y en lo que va del año el precio alcanza los US$ 4.240, es decir 2,6% por debajo de los US$ 4.352 de hace un año.