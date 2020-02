Tímida recuperación en los contratos por soja, con ajustes para los cereales

Luego del desplome del lunes, los contratos de soja esbozaron una tímida recuperación, mientras los cereales continuaron con su corrección negativa en Chicago. La propagación del coronavirus por fuera de China aumentó el alerta por una desaceleración de la actividad y la demanda a nivel global, lo que le pegó duro a los mercados bursátiles y a las materias primas en general.

El lunes se dio un fuerte ajuste negativo en Chicago, debido al aumento de casos de coronavirus fuera de China, lo que se consolidó en los días posteriores. En esa jornada los contratos de soja tocaron mínimos desde mayo del año pasado, para luego recuperar marginalmente entre martes y jueves.

Los casi confirmados anuncios de aumento en los derechos de exportación en Argentina le dieron algo de sostén al complejo de la oleaginosa. Lo que más recuperó fue la harina de soja porque –con más retenciones y menos oferta– caería la molienda en Argentina.

Precios bajos y no llueve

A nivel local no hay prácticamente actividad, por los precios bajos y porque no llueve con modelos que casi no dan agua hasta la segunda semana de marzo.

Los cultivos en las zonas en que menos llovió siguen perdiendo potencial, con el foco ahora especialmente en los cultivos de segunda para la oleaginosa.

Las referencias de valores son prácticamente nominales, con referencias este jueves que podían estar cerca de US$ 305 por tonelada. No hay demanda desde el exterior, por lo que el ajuste en Chicago no se vio compensado por una mejora en las primas.

La principal preocupación es la falta de precipitaciones, con los modelos que siguen mostrando, como se adelantó, un clima seco hasta bien entrado marzo.

Mientras tanto, los contratos de trigo han retrocedido durante la semana dentro del escenario de ajuste negativo en Chicago, pero también con el cereal estadounidense perdiendo competitividad frente a otros orígenes.

Además, hay buenas perspectivas de producción para algunos bloques claves del hemisferio Norte, como la zona del Mar Negro, especialmente Rusia.

El contrato diciembre de trigo Chicago testea el piso de los US$ 200 por tonelada. Se trata de la posición de referencia para los programas de cebada en Uruguay. Por ahora, no hay anuncios de las malterías, aunque en algunos casos se maneja mediados de marzo para estar en el mercado.

El mercado de trigo prácticamente no opera, con valores que han retrocedido.

Para los negocios a puerto en Nueva Palmira las referencias para el cereal están entre US$ 180-US$ 185 por tonelada con valores cercanos a US$ 200 por tonelada en molino.

Según los datos de Aduanas, en lo que va de la zafra 2019/2020 –desde noviembre hasta el 24 de febrero– las solicitudes de exportación de trigo llegaron a 104.000 toneladas, contra 244.000 toneladas de igual período del ciclo anterior.

En el mercado de maíz siguen las cosechas de grano húmedo con valores a levantar entre US$ 150-US$ 155 por tonelada. Los precios han retrocedido con el ingreso de la cosecha, cuando antes de la recolección se llegaron a pagar US$ 165 por tonelada a levantar para negocios especialmente con corrales de engorde.

Granos de soja.

Argentina: nuevo foco de tensión entre gobierno y el agro

En Argentina se abre nuevamente un foco de tensión ante el casi confirmado aumento en los derechos de exportación sobre la soja.

Sobre la tarde de este jueves se reunió el ministro de Agricultura, Luis Basterra, con la Mesa de Enlace, entidad que reúne a las principales gremiales de productores.

En negociaciones con el Fondo Monetario Internacional el gobierno de Alberto Fernández decidió finalmente subir de 30% a 33% los derechos de exportación sobre la soja.

Al comienzo de su mandato la administración actualizó el nivel de los derechos de exportación hasta 30% para la soja. Luego obtuvo del Congreso la posibilidad de subir tres puntos más, tanto para soja como para el trigo y el maíz.

Cultivo de soja en Soriano, Uruguay.