Todos los números del campeón: no tuvo expulsados ni penales en contra

Peñarol se coronó campeón del Torneo Apertura ante Fénix al derrotarlo en la tarde del sábado 2-1 en el Parque Capurro cuando aún restan dos fechas para que culmine el mismo.

El elenco que dirige Diego López consiguió hasta el momento una curiosidad: debido a su buena conducta no ha recibido ninguna tarjeta roja y, a su vez, tampoco le pitaron penales en contra.

Estos son los números del plantel aurinegro campeón en este Torneo Apertura.

TORNEO APERTURA 2019

PARTIDOS

Kevin Dawson 13

Giovanni González 12

Fabricio Formiliano 11

Cristian Lema 11

Lucas Viatri 11

Cristian Rodríguez 10

Agustín Canobbio 10

Gabriel Fernández 10

Fabián Estoyanoff 10

Gastón Rodríguez 10

Brian Rodríguez 9

Lucas Hernández 8

Guzmán Pereira 8

Jesús Trindade 8

Walter Gargano 7

Ignacio Lores 6

Rodrigo Rojo 6

Luis Acevedo 5

Enzo Martínez 5

Ezequiel Busquets 4

Marcel Novick 4

Maximiliano Rodríguez Maeso 3

Juan Izquierdo 1

MINUTOS

Kevin Dawson 1.170

Cristian Lema 986

Fabricio Formiliano 974

Lucas Viatri 971

Giovanni González 789

Gabriel Fernández 764

Cristian Rodríguez 718

Lucas Hernández 711

Brian Rodríguez 667

Agustín Canobbio 657

Guzmán Pereira 597

Jesús Trindade 579

Rodrigo Rojo 509

Fabián Estoyanoff 450

Walter Gargano 434

Enzo Martínez 363

Ezequiel Busquets 360

Luis Acevedo 326

Gastón Rodríguez 313

Ignacio Lores 281

Marcel Novick 173

Maximiliano Rodríguez Maeso 65

Juan Izquierdo 13

GOLES

Gabriel Fernández 4

Luis Acevedo 4

Gastón Rodríguez 3

Lucas Viatri 3

Lucas Hernández 2

Ignacio Lores 2

Cristian Rodríguez 2

Cristian Lema 2

Brian Rodríguez 1

Guzmán Pereira 1

Guzmán Corujo en contra 1

ASISTENCIAS

Brian Rodríguez 4

Giovanni González 3

Gastón Rodríguez 1

Marcel Novick 1

Luis Acevedo 1

Lucas Viatri 1

Fabián Estoyanoff 1

Guzmán Pereira 1

Jesús Trindade 1

Enzo Martínez 1

Cristian Rodríguez 1

Gabriel Fernández 1

GOLES DE PELOTA QUIETA A FAVOR

FECHA 3: Ante Juventud, de penal convertido por Lucas Viatri.

FECHA 3: Ante Juventud, de tiro libre convertido por Lucas Hernández.

FECHA 7: Ante Boston River, centro de Brian Rodriguez, cabezazo de Enzo Martínez para el gol de Luis Acevedo.

FECHA 7: Ante Boston River, córner de Brian Rodríguez y gol de cabeza de Lucas Viatri.

FECHA 8: Ante Danubio, de tiro libre convertido por Cristian Lema.

FECHA 10: Ante Cerro, de penal convertido por Cristian Rodríguez.

FECHA 11: Ante River Plate, de tiro libre convertido por Cristian Lema.

FECHA 12: Ante Nacional, tras un tiro libre de Lucas Hernández, cabeceó Fabricio Formiliano, dio en el travesaño y en el rebote, Guzmán Corujo se hizo el gol en contra.

FECHA 13: Ante Fénix, de penal convertido por Lucas Viatri.

GOLES DE PELOTA QUIETA EN CONTRA

FECHA 3: Ante Juventud, gol de tiro libre de José Alberti que se desvió en la cabeza de Viatri.

FECHA 12: Ante Nacional, córner de Rodrigo Amaral y gol en contra de Cristian Rodríguez.

PENALES A FAVOR

FECHA 3: Ante Juventud por falta de Damián González sobre Fabián Estoyanoff.

FECHA 10: Ante Cerro por falta de Agustín Hernández sobre Agustín Canobbio.

FECHA 13: Ante Fénix por falta de Maximiliano Cantera sobre Agustín Canobbio.

PENALES EN CONTRA

Ninguno.

ROJAS

Ninguna.

BAJAS

FECHA 1: Ante Defensor Sporting, sin Marcel Novick (contractura en aductores) ni Ezequiel Busquets (recién retornado de la sub 20).

FECHA 2: Ante Rampla Juniors, sin Cristian Rodríguez (distensión muscular en gemelo), ni Ezequiel Busquets (malestar estomacal), ni Lucas Viatri (malestar estomacal).

FECHA 3: Ante Juventud, sin Cristian Rodríguez (distensión muscular en gemelo), ni Guzmán Pereira (desgarro en el recto anterior del cuádriceps).

FECHA 4: Ante Liverpool, sin Guzmán Pereira (desgarro en el recto anterior del cuádriceps).

FECHA 5: Ante Wanderers, sin Guzmán Pereira (desgarro en el recto anterior del cuádriceps), ni Walter Gargano (distensión en el posterior).

FECHA 6: Ante Racing, sin Walter Gargano (distensión en el posterior), ni Fabricio Formiliano (distensión de sóleo), ni Gabriel Fernández (esguince de tobillo), ni Giovanni González (selección), ni Ezequiel Busquets (selección sub 20), ni Brian Rodríguez (selección sub 20), ni Darwin Núñez (selección sub 20).

FECHA 7: Ante Boston River sin Walter Gargano (distensión en el posterior), ni Gabriel Fernández (esguince de tobillo), ni Cristian Lema (fiebre), ni Fabián Estoyanoff (tendinitis en aductores).

FECHA 8: Ante Danubio sin Fabián Estoyanoff (tendinitis en aductores), ni Gabriel Fernández (esguince de tobillo), ni Guzmán Pereira (fractura de tabique nasal).

FECHA 9: Ante Plaza Colonia sin Cristian Rodríguez (contractura en isquiotibial), ni Luis Acevedo (esguince de tobillo).

FECHA 10: Ante Cerro sin Ezequiel Busquets (esguince de rodilla), ni Walter Gargano (sinovitis en una rodilla).

FECHA 11: Ante River Plate sin Guzmán Pereira (contractura en isquiotibial), ni Lucas Viatri (suspendido).

FECHA 12: Ante Nacional sin Ezequiel Busquets (selección sub 20), ni Brian Rodríguez (selección sub 20), ni Darwin Núñez (selección sub 20).

FECHA 13: Ante Fénix sin Ezequiel Busquets (selección sub 20), ni Brian Rodríguez (selección sub 20), ni Darwin Núñez (selección sub 20).