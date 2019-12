Topolansky no recuerda ninguna transición con tanto "glamour"

"Yo no recuerdo ninguna (transición) acá en el Palacio (Legislativo) así con todo este glamour", confesó la vicepresidenta Lucía Topolansky luego de la reunión de esta tarde con la electa Beatriz Argimón. "Acá es casi aburrida la transición", dijo la frenteamplista y aseguró que desde el Partido Nacional no pidieron información específica para el cambio de mando.

Argimón afirmó que en la reunión conversaron de aspectos presupuestales, parlamentarios y leyes pendientes y destacó la "amplitud y transparencia" con la que se manejó el Parlamento.

La reunión fue en el despacho de la vicepresidenta saliente y duró más de una hora, luego pasaron a la sala Zelmar Michellini del Palacio Legislativo para reunirse con la prensa. Topolansky aseguró que hablaron de las dos unidades ejecutoras que están al mando de la vicepresidencia -Senado y Comisión Administrativa- y "un poco" de la Asamblea General.

Camilo dos Santos

"Parece claro que el juramento a los senadores y al presidente electo lo tiene que tomar el Frente Amplio", dijo Topolansky, quien explicó que la "coordinación protocolar" también fue uno de los temas para organizar la rendición del 15 de febrero y la asunción presidencial del primero de marzo. "Ellos pusieron el talante, (...) así que nosotros pondremos la logística y ellos el formato", remarcó.

Con respecto a los recortes para poder ahorrar los US$ 900 millones que prometió el electo presidente, Luis Lacalle Pou, para después proceder a bajar las tarifas, Argimón aclaró que aún no sabe qué áreas van a estar afectadas pero aseguró que le están "poniendo todo en la mesa" a sus asesores para que no se les escapen detalles.

Camilo dos Santos

Ayer el electo presidente se reunió con Tabaré Vázquez para coordinar temas de la transición. Antes del encuentro entre ambos, el ministro de Industria, Energía y Minería, Guillermo Moncecchi, declaró a Canal 10 que no habrá aumento de tarifas en enero. Por ese motivo, Lacalle Pou señaló que la actual administración procedió a hacer la rebaja que el gobierno entrante había prometido para el futuro y aseguró que igual mantenía la promesa. Por tanto, a los US$ 900 millones de ahorro proyectado se deben agregar US$ 400 millones.

Topolanski se mostró expectante con el tema y afirmó que no tiene por qué no creer en las afirmaciones de Lacalle Pou de que se van a respetar las políticas sociales, pero siente que es "discordante" con el ahorro de los millones de dólares prometidos.

Camilo dos Santos

"Que haga un poquito de memoria (Lacalle) que cuando nosotros ingresamos a la Intendencia de Montevideo después de mil años de (gobierno) colorado, le pedimos que no aumentara el precio del boleto (...) dijeron ´nones´", dijo Topolansky.

Con respecto a la decisión de Lacalle Pou de retirarse del Mecanismo de Montevideo, espera que para resolver el conflicto no se utilice la vía militar y dijo que aún el presidente electo no ha planteado ninguna alternativa. "Por lo menos (el Mecanismo de Montevideo) ha evitado una invasión (...) porque los del norte ahora tienen unas ganas bárbaras", aseguró.