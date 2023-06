Tormentas, un choque y muertes: la historia del Eladia Isabel de Buquebus al que prohibieron navegar por "pésimo estado"

El Eladia Isabel era uno de los barcos más populares e históricos de Buquebús. A partir de la decisión de la Dirección General de Aduanas argentina de prohibir su navegación por encontrarse en "pésimo estado", la empresa decidió retirarlo de su página web donde mostraba su flota.

El barco era definido por la empresa como "un verdadero crucero" y el "que más conocía las aguas del Río de la Plata". "Un barco ideal para los viajes de placer, con solarium, restaurante, juegos y todas las comodidades para que el viaje también sea parte de las vacaciones". Así lo retrataba Buquebus, que lo hizo funcionar desde 1994 a 2016.

La lentitud y el choque del Eladia Isabel

Pasó todo tipo de peripecias y experiencias.

Muchos cuestionaban la lentitud que demandaba llegar a Buenos Aires desde Montevideo, según reportaron en plataformas turísticas como Tripadvisor. Ómnibus mediante que partía de la capital a Colonia, el Eladia Isabel partía en la madrugada y llegaba a primera hora de la mañana a Buenos Aires. Un viaje total de entre seis y siete horas.

Buquebus

Así describía Buquebus al Eladia Isabel

En varias ocasiones el barco se vio envuelto en polémicas. Algunas ocurrieron en el 2006. El 20 de enero, unos 750 pasajeros y tripulantes quedaron varados en el Río de la Plata en esta embarcación, luego de chocar contra un barco pesquero argentino. Según relata el periódico argentino Página 12, el barco fue chocado a seis kilómetros de la dársena norte del puerto de Buenos Aires.

El accidente causó un corte de energía eléctrica en el barco, lo que provocó pánico en los pasajeros, quienes debieron ser rescatados por barcos de la Prefectura de Buenos Aires.

Ese mismo año, pero en febrero, el barco quedó varado más de once horas. Cuando intentaba atracar en Colonia, no lo pudo hacer por las inclemencias climáticas con 870 personas. "No nos atendieron, no nos dieron de comer y casi nos morimos", dijo una pasajera según recoge una crónica de la página web del Canal 26.

"Fue algo dramático, los muebles iban para un lado y nosotros para otro, el agua golpeaba las ventanas, el barco empezó a oscilar entre 25 y 30 grados", agregó.

El perito naval, Fernando Morales, contó detalles en ese entonces a Radio 10 de Argentina. "Recién a mitad de camino fue que en Colonia ordenan cerrar el puerto y el capitán decide fondear y volver". "En un buque de marino no hubiera pasado nada, pero acá hay pasajeros. Lo más grave de la situación es que el buque no cuenta con la seguridad adecuada. No es correcto que con 800 pasajeros comiencen a volar desde el Free Shop botellas de whisky", describió.

Muertes y juicio a López Mena

Además, en 2006, hubo dos muertes por caídas del Eladia Isabel. En abril, un pasajero, llamado Sean Frederick Fischer, cayó al agua en la Dársena Norte del puerto de Buenos Aires. Por ese hecho fue imputado el director de Buquebus, Juan Carlos López Mena, que años después fue sobreseído al considerar que no había violado el deber de cuidado hacia los pasajeros. Según relata la página web de El Espectador, el turista se encontraba ebrio, se acercó a la puerta y se tiró al agua.

Además de esa muerte, en setiembre de 2006, un hombre de 59 años de la ciudad de Temperley cayó al agua y murió ahogado a poco de haber partido desde el puerto de Buenos Aires. Según una crónica de El Observador de aquel momento, fuentes de la empresa precisaron que "el pasajero se suicidó en medio del río arrojándose vestido y con su mochila desde la cubierta superior del barco al mar". Al enterarse de lo ocurrido el capitán del barco detuvo el buque para ir al rescate del pasajero, pero su cuerpo ya se encontraba sin vida.