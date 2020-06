La historia de Toto Núñez, juvenil que ascendió Forlán, que vendió garrapiñadas en la pandemia

El juvenil Sergio “Toto” Núñez es una de las caras nuevas en la Primera de Peñarol luego de que fuera ascendido por Diego Forlán en la vuelta a los entrenamientos, el 15 de junio, tras la pausa por la pandemia de coronavirus.

El delantero de 19 años es oriundo de Paysandú y durante la crisis sanitaria regresó a su departamento y ayudó a su familia vendiendo garrapiñadas, ya que sus padres estaban sin trabajo en su ciudad natal.

“Vendía en la calle”, contó a Fútbol a lo Peñarol de 1010 AM. “Mamá se quedaba en casa, porque justo nos agarró sin trabajo a Mamá y al Viejo, y fue una manera de aportar algo a la casa”.

“También vendía donas y tortas fritas”, dijo el juvenil, quien contó que salía con las bandejitas para ofrecer los alimentos que preparaba su madre.

Su historia ha estado marcada por el sacrificio de su familia.

“Por suerte encontramos una vivienda para vivir”, comentó. “Vengo de una clase muy baja”, agregó el joven que durante la charla con los periodistas se fue abriendo para contar su historia.

“Siempre vivimos en dos piezas toda la vida, con el baño afuera, un cuarto para mis padres que también era cocina”, agregó Toto, cuya casa estaba en el barrio Bajo de Paysandú, en la costanera.

Formativas CAP

Sergio Toto Núñez a la izquierda

Sus padres siguen en la capital sanducera junto a sus otros cuatros hermanos. “Por suerte el señor que vivía ahí nos dejó quedarnos, porque si no hoy estaría en la calle o en un hogar”.

“Yo estuve muy metido en la calle y fueron años muy complicados”, dijo el futbolista que en 2016 llegó a Montevideo para jugar en Peñarol.

“Nunca estuve preso, detenido sí. En el bajo uno tiene que salir como puede…. Tuve muchas peleas en la calle, correr, robos, delincuencia... Si siguiera en Paysandú no sé qué hubiera sido de mi carrera, no sé cuánto duraría en Paysandú, si estaría vivo o muerto”, agregó el juvenil quien no tuvo reparos para contar su realidad.

Agregó que tuvo el apoyo de psicólogos y que puso de sí mismo para salir adelante.

“Salíamos a vender botellas, cartón, cobre, y a veces comíamos arroz blanco de noche. Y dije, por qué voy a tener vergüenza de mis padres que hicieron todo lo posible para que estemos los mejor posible, comer, tener un hogar, una cama y comer, estamos bien los siete”.

En su llegada a Peñarol no quiso contar de donde venía por “vergüenza”, pero luego se fue soltando y desde el club lo ayudaron.

“El calefón lo conocí acá en la casita de Peñarol. En casa, en invierno, nos bañábamos con balde… Cuando llovía, el techo estaba roto y nos teníamos que levantar todos para correr las camas”.

“Soy de perfil muy bajo”, comentó el delantero que tiene a Carlos Tévez como ejemplo de vida y a Paolo Guerrero como referente en la cancha.

“Cuando vivía en Paysandú, antes de llegar a Peñarol, amigos de clase alta me invitaban a cumpleaños y no iba porque no tenía zapatos o no tenía abrigo”, contó. “Siempre me dio vergüenza, pero ahora pasó y lo puedo contar. Ahora, contando las cosas, me siento más aliviado”, dijo el atacante.

Toto ya había sido ascendido a Primera por Diego López pero se lesionó y bajó a Cuarta. Este año arrancó en Tercera y ahora lo subió Forlán.

¿Qué le dijo el DT? “Que juegue tranquilo, que demuestre y que en cualquier momento, como cualquier jugador y dependiendo de cómo progresara, me podía meter en el equipo y jugar”.

“Tengo hambre de gloria”, agregó el juvenil. “Porque a los dos años sufrí un accidente de camión, casi pierdo una pierna, tengo un injerto y estuve internado grave durante 13 días. El hecho de estar caminado hoy y con vida es un milagro. Y ya con estar en la Primera me siento bastante consagrado, aunque tengo mucho más por dar”.