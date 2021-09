Sindicato de Acodike inicia paro por tiempo indeterminado y alerta por desabastecimiento

El sindicato de Acodike inició un paro por tiempo indeterminado desde la tarde de este jueves, que se extenderá a las otras plantas de Acodike, Megal y Riogas en Montevideo, si no hay respuesta a "tiempo" para destrabar el conflicto por el despido de tres trabajadores, señaló a El Observador el dirigente Andrés Guichón. Y advirtió que si la medida se mantiene, los problemas de abastecimiento pueden darse desde el próximo lunes.

La medida se resolvió a la salida de una reunión tripartita que las partes tuvieron para intentar destrabar el conflicto motivado por el despido de tres trabajadores, uno de ellos por mala conducta. Mientras Acodike entiende que propuso alternativas, al gremio no le convencen y evalúa ocupar las plantas de Acodike, Megal y Riogas de la capital, en caso de que la situación se mantenga. "Eso dependerá de las acciones que tome la empresa (...) Sabemos que el abastecimiento se va a ver afectado, (pero) no dependerá de nosotros", expuso Guichón.

El conflicto surgió ante el despido de tres trabajadores –dos de ellos tercerizados– y la propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), es abrir una investigación sobre los casos, con garantías para las dos partes, y el seguro de desempleo para el despedido –de Acodike– mientras se realiza el estudio. La empresa puso a disposición del MTSS y del gremio el expediente con la investigación completa, con reserva de nombres de denunciantes, según un comunicado de la compañía.

A la audiencia con la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra) este jueves la empresa llevó una propuesta respecto a la situación de dos de los trabajadores que son tercerizados, a fin de enviarlos a seguro de desempleo, orientarlos y hacerles una evaluación. También insertarlos en el programa "Fortalecimiento para la reinserción" para luego, cuando terminen el seguro de desempleo (marzo o abril de 2022), contratarlos por 90 días y un eventual contrato zafral, añadió Acodike.

Para Guichón, esa propuesta es "para salir del paso" y no trae una solución de fondo. "Lo que van a hacer con esos trabajadores es que queden colgados, no tenemos ninguna duda. Se estaba aplicando todo ese tipo de negociaciones. En concreto (preguntamos), ¿lo van a retomar al sector de la planta de envasado? 'No, no hay ninguna posibilidad', dijo la empresa. Entonces nos levantamos y nos fuimos. Ya desde el lunes venimos así", agregó.

En ese sentido, Acodike informó: "Esta propuesta integral fue rechazada por el sindicato, poniendo como condición ineludible para cerrar el conflicto que los trabajadores (tercerizados) de Manpower fueran incorporados a tareas en la planta de envasado de Acodike, levantándose de la mesa tripartita e informando que agravarían las medidas sindicales. Para nuestra organización es inadmisible el ejercicio de la violencia en el ámbito laboral por ser contraria a la normativa vigente, a la cultura de trabajo y a los valores que queremos cultivar".

Guichón agregó que hay dos vías posibles para que el sindicato acepte: que Acodike se apegue a la propuesta del MTSS, de enviar los trabajadores a seguro de paro mientras se investigan las razones de sus despidos, y que luego sean retomados en envasado; o que los trabajadores retomen las tareas en ese mismo sector. La empresa, por su parte, señaló que, en caso de reincorporarlos, lo haría en el sector de distribución. Los trabajadores se niegan a eso.

En definitiva, tanto la empresa como los trabajadores, expresaron su voluntad de que los usuarios del supergás no se vean perjudicados por el conflicto. Al mismo tiempo, el ministerio comunicó que "ya agotó todas sus capacidades e hizo todo lo posible por mediar", transmitió el dirigente.

Antecedentes

La medida de paro indeterminado ya rige desde la tarde de este jueves y, el antecedente más próximo fue el paro con ocupación que los trabajadores hicieron este lunes, en la planta de Acodike que está ubicada en el barrio Conciliación de Montevideo. A diferencia de esa, ahora –tanto el paro como la eventual ocupación– se podrán extender a las otras plantas.



El fin de semana el MTSS planteó dos propuestas, pero no tuvieron éxito. El sábado, Acodike emitió un comunicado en el que detallaba la situación de los trabajadores. La firma explicó que "despidió a un trabajador por notoria mala conducta" y que "la decisión fue precedida de una investigación realizada ante denuncias recibidas de una empresa suministradora de personal".



Agregó que "el despido por notoria mala conducta no tuvo ni tiene ninguna vinculación con su calidad de afiliado a la organización sindical de la empresa". "Este trabajador fue sancionado por 14 días hace dos meses por agredir a un compañero dentro de la planta de Acodike. Dicha sanción no fue discutida ni por el trabajador ni por el sindicato”, agregó.