Trabajó 20 años en salud pública y tiene un puesto en Arenal Grande: la historia de Marquito, figura de Oro del Carnaval 2023

Carmelo Ángel Gómez se define como “buscavidas y murguista”. Luego de trabajar 20 años en la salud pública, eligió ser su propio patrón y se convirtió en un pequeño comerciante; tiene desde hace décadas un puesto en la vereda, en Arenal Grande y Blandengues. Ahí vende “de todo un poco” y no para de recibir felicitaciones: desde la madrugada del domingo es la nueva Figura de Oro del carnaval uruguayo, una distinción creada en 2007 y que solo unos pocos han merecido de parte del jurado del concurso de carnaval.

Gómez tiene 64 años, lo apodan “Marquito” y lleva 46 carnavales cantando en los tablados. Este año integró el coro de La Nueva Milonga y fue nuevamente uno de los solistas más sobresalientes.

“Fue un año precioso, la murga anduvo bien, el dueño nos dejó participar no solo como artistas y entre todos armamos un grupo humano precioso, eso es fundamental porque son meses de ensayo y actuaciones y un buen grupo incide en lo que se brinda arriba del tablado”, dijo.

La Nueva Milonga fue de las que más contratos tuvo y en el Teatro de Verano el jurado la eligió como la tercera mejor de las 21 murgas participantes, superada solo por la campeona Asaltantes con Patente y La Gran Muñeca.

Juan Samuelle

La Nueva Milonga en el Teatro de Verano.

"Ser la Figura de Oro es un orgullo, algo divino, lo valoro, y en la murga y en la familia están locos de la vida”, comentó a El Observador, aunque enseguida puntualizó: “El premio más grande es que te quieran, el aprecio de los compañeros, el cariño de la gente, ese premio no tiene nombre pero existe y me lo he ido ganando con esfuerzo desde el primer año”.

Cuando sobre el amanecer del domingo, al cierre de la Noche de Fallos, Ramiro Pallares (presidente del jurado) informó que “Marquito” era la nueva Figura de Oro, él asegura que lo sintió como "un mimo al alma".

"Sinceramente valoro los premios individuales y más con tantos murguistas y carnavaleros tan prestigiosos en los conjuntos, pero mucho más los premios colectivos, por mi manera de ser”.

En 2009 “Marquito” fue distinguido con el premio a la mejor voz de la categoría murgas, cuando defendió a Asaltantes con Patente.

En su carrera acumula a la vez siete premios máximos en lo grupal, dado que ganó el primer premio con las murgas La Nueva Milonga (en 1985, la única vez que esa murga triunfó); La Bohemia, Los Arlequines (en tres años), Asaltantes con Patente y Los Patos Cabreros.

Figura de Oro

Los siguientes artistas han recibido el premio máximo que se otorga por parte del jurado, creado en 2007.

2007: Julio “Kanela” Sosa y Miguel “Pendota” Meneses.

2008: Walter Tuala.

2009: Juan Mascheroni.

2010: Ariel “Pinocho” Sosa.

2011: Horacio Rubini.

2012: Carlos Prado.

2013: Miguel Villalba.

2014: César Pintos.

2015: Aldo Martínez.

2016: Tía Tina.

2017: Eduardo “Pitufo” Lombardo.

2018: Hugo “Cheché” Santos.

2019: Waldemar “Cachila” Silva.

2020: Edelweis Loyatte.

2021: no hubo carnaval por la pandemia de covid.

2022: Ricardo “Canario” Villalba y Marhiel Barboza.

2023: Ángel “Marquito” Gómez.

Un exfolclorista

“Toda la vida me sacrifiqué por el género murga, que es lo más lindo que hay”, apuntó Gómez, pero recuerda que sus inicios fueron en otro rubro. Con 18 años y antes de conseguir ese apodo para el resto de la vida, él era folclorista. “Tenía buena voz, rascaba un poco la guitarra y pude ganar varios premios, acá y en Brasil, pero una vez que entré en el mundo de la murga lo elegí para siempre”, contó.

Juan Samuelle

"Marquito", en La Nueva Milonga 2023.

Arranque murguero

En 1980 una situación accidental lo introdujo en la afamada Los Saltimbanquis. Había un cuplé en el que el célebre murguista Rafael Correa iba a interpretar a “Marquito” (aludiendo a “Marco, de los Apeninos a los Andes”, de Edmundo de Amicis en su novela Corazón), pero el entonces Consejo del Niño prohibió que Correa actuara y el papel quedó en manos de Gómez. El que lo acercó a Los Saltimbanquis fue Carlitos Prado, otro murguista de exitosa carrera. Gómez cumplió una muy buena performance y el apodo de “Marquito” le quedó para siempre.

Al otro año pasó a La Nueva Milonga. El legendario director de murgas Rómulo Ángel Pirri, apodado “Tito Pastrana”, fue quien lo llamó. Era uno de los ídolos de “Marquito” y ahí surgió una amistad que se acrecentó hasta que “Pastrana” falleció.

Palabra cumplida

Se quedó varios años en La Nueva Milonga, luego defendió a otros títulos y décadas después, para el carnaval de 2023, volvió a La Nueva Milonga y eso tiene una explicación.

“Cuando Pastrana murió dije que nunca más salía en la que era su murga, lo había hablado con él. Vivíamos a media cuadra, nos hicimos muy amigos, tomábamos la leche y leíamos los diarios juntos, prometí eso y cumplí, él sentía que la murga moría con él. Volví ahora a La Nueva Milonga porque la familia vendió el título, ahora es de otra gente y sentí que podía volver porque mantuve la palabra de no hacerlo mientras la murga fuese la de Pastrana”.

El propio Pastrana es uno de sus referentes en el género murga, y menciona también a Sergio Correa, Rafael Correa y Carlitos Prado; pide perdón, en tanto, si se olvidó de alguno en el apuro de la entrevista.

Juan Samuelle

La Nueva Milonga en el Teatro de Verano.

Frutilla y jubilación

Admitió que lleva 46 años compartiendo el trabajo particular con el de la murga. “Eso no es fácil y cada vez cuesta más”, señaló. ¿Qué hará el año que viene? “Considero que me falta la frutilla de la torta, hay que ver qué pasa”, dijo. Es probable que vuelva a salir en La Nueva Milonga en busca del postre: el primer premio.

Lo tiene en mente y evalúa la hora del retiro murguero, aunque que tiene mucha capacidad como para seguir. “Hay que saber irse en el momento justo”, opinó.

“Intenté pasar por la vida, lo sigo buscando día a día, sin pasar desapercibido, creo que lo logré y no por este premio puntual, lo logré por el comentario que me hace una persona cualquiera que no conozco cuando bajo de un tablado en cualquier barrio”, indicó.

“Marquito” tiene en sus hijos y nietos a alguien quien siga sus pasos. Uno de sus hijos este año hizo una pausa por temas laborales, luego de salir en 2022 en La Trasnochada. Y uno de sus cuatro nietos, Bruno (los otros son Julieta, Mateo y Lautaro), sueña con ser carnavalero y su ídolo es Álvaro Recoba, el presentador de los espectáculos en el Teatro de Verano. “Mis nietos hoy son mi vida, son preciosos, que sean lo que quieran ser ellos, que sean buenas personas antes que nada”, concluyó.