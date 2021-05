Tras 31 años, Buffett recortó inversiones en Wells Fargo y apostó por una corredora de seguros

En base a una nueva estrategia de abandonar y reducir participaciones en el sector financiero y energético, la compañía del multimillonario Warren Buffett, Berkshire Hathaway, reveló en una presentación ante el regulador que redujo 13 posiciones en su cartera de inversiones.

Específicamente, tras seis meses de haberlas adquirido, Berkshire vendió más de la mitad de sus acciones en Chevron, y abandonó casi un 98% de sus posiciones en Wells Fargo, una de sus inversiones más largas y exitosas, que llegó a su fin luego de varios escándalos financieros.

Según describió la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, sigla en inglés) millones de empleados de Wells Fargo abrieron cuentas no deseadas, cobraron tarifas hipotecarias sin razón y obligaron a los conductores a comprar seguros de automóvil innecesarios.

Si bien esto estalló en 2016, fue una tendencia que perduró por varios años dentro del banco, al punto de abrir más de 3.500 millones de "cuentas fantasmas". Por lo mismo, Wells Fargo debió pagar una multa US$ 3 mil millones febrero de 2020.

De esta forma, luego de 31 años de inversión, Buffett informó que mantenía solo US$ 26,4 millones, lo que reflejó una gran caída desde enero de 2018, cuando reportaron más de US$ 32 mil millones.

Para algunos analistas, la medida se veía venir cuando en febrero del año pasado, el “gurú de Ohama” comentó a CNBC que el sistema de incentivos de Wells Fargo era “tonto”.

"Lo importante es que lo ignoraron cuando se enteraron. Es absolutamente necesario atacar un problema tan pronto como ocurra, y lo sabes. Y si eso hubiera sucedido, los accionistas de Wells Fargo estarían mucho mejor", aseguró.

Como efecto a la noticia, las acciones del cuarto banco más grande de EEUU han caído 0,61%, de la mano de Chevron que cede un 2,05%.

Nuevas apuestas de Buffett

Si bien Berkshire decidió prescindir de estas compañías, no tardó en agregar otras. Una de las más importantes para el mercado fue la corredora de seguros Aon, en la que tomó una participación de US$ 943 millones luego de comprar más de 4 millones de acciones.

Tras la intervención de Buffett, los papeles de Aon subieron sobre 2%, recuperándose de sus caídas en 2020 por los efectos de la pandemia. Ahora, sus alzas se mantienen con un 0,39%.

En total, durante los primeros meses del año Warren Buffett vendió US$ 6.450 millones en acciones y, en cambio, compró solo US$ 2.570 millones. Por lo mismo, obtuvo en marzo US$ 145.400 millones de ganancias en efectivo y equivalentes.

Fuente: Diario Financiero-RIPE