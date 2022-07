Tras siete meses de conflicto, los tamberos le pedirán ayuda a Lacalle Pou

Este miércoles a la hora 16.30 la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) se reunirá con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para transmitirle su preocupación por el conflicto en la industria láctea, que ya lleva siete meses de extensión. El encuentro se hará en la Torre Ejecutiva.

El presidente de la gremial, Leandro Galarraga, informó a El Observador que lo que más inquieta a los productores son las amenazas de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) sobre afectar las exportaciones. El sindicato anunció que el próximo lunes se considerará en un plenario cuándo mandar comunicados a los embajadores de países a donde Uruguay exporta lácteos. Todavía no está decidido que se implemente la medida de trabar las ventas al exterior, aunque, de llevarse adelante, los comunicados explicarán el conflicto, indicaron.

Los tamberos hablarán con el presidente acerca de cuánto puede afectar a la comercialización de productos uruguayos en el mundo que el conflicto en la industria tome esta nueva dimensión.

Afectar las exportaciones es una de las medidas que la FTIL anunció en el marco de un conflicto por reclamos de pérdida salarial. También se han realizado jornadas de paro y trabajo a reglamento.

Los trabajadores denuncian pérdidas salariales.

Competencia en las góndolas



En el marco del conflicto, continúa el desabastecimiento, tanto de subproductos como de leche fresca, lo que ha suscitado en reclamos de comerciantes y distribuidores, así como de consumidores.



Galarraga dijo que si bien los precios de los productos no han cambiado (pese a que la oferta ha disminuido) lo que más preocupa es el ingreso de productos importados que están siendo elegidos por los consumidores –en lugar de los locales– y que pueden “generar un daño que no se puede medir”, en términos de competitividad en el mercado local.

Un nuevo paro abusivo

Este martes frente a la sede de Conaprole, funcionarios de esa empresa se manifestaron en lo que, para Galarraga fue “un nuevo paro abusivo”. Los trabajadores reclamaron por el despido de una trabajadora, mientras se realiza un paro de 24 horas.

El sindicato de trabajadores de Conaprole se manifestó frente a la empresa.

El presidente de Conaprole, Gabriel Fernández, dijo a El Observador que la movilización “no genera ningún comentario (dentro de la cooperativa)”, que “es una pérdida de tiempo” y que en la empresa "nunca se despidió ni se despedirá a nadie arbitrariamente”.

Y se preguntó por qué la FTIL no acepta la cláusula de paz planteada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que es lo que ha hecho que el conflicto no se resuelva. Sobre esa cláusula —que estipula que mientras dure el acuerdo el sindicato no podrá hacer reivindicaciones de carácter salarial— Galarraga sostuvo que los productores son “inflexibles”.

Los funcionarios son "quienes más se beneficiaron"

El presidente de Conaprole aseguró que, si se analiza la evolución del salario, del IPC y del precio de la leche “está claro que quienes más se beneficiaron han sido los funcionarios de Conaprole". Eso, "se ve con datos objetivos", dijo y compartió una gráfica hecha para la empresa que sostiene su idea

Gráfica compartida por Gabriel Fernández.

Según dijo, desde el Directorio de la cooperativa creen que no aceptar la cláusula de paz no es justo ni razonable por parte del sindicato. “Creemos que es momento de mejorar otros sectores también vinculados a la cadena, los productores y sus empleados, por ejemplo”, indicó.