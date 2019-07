Tres astronautas despegarán hacia la ISS 50 años después del Apolo 11

Un estadounidense, un italiano y un ruso despegarán el sábado hacia la Estación Espacial Internacional (ISS) durante un vuelo que coincide con las celebraciones del 50 aniversario del histórico alunizaje de la misión Apolo 11.

Alexander Skvortsov, de la agencia rusa Roscosmos; Andrew Morgan, de la NASA; y Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Europea (ESA) tienen previsto partir a las 16H28 GMT del cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán (22H28 hora local).

Esta misión programada el 20 de julio coincide exactamente con los primeros pasos en la Luna de los astronautas estadounidenses Neil Armstrong y Buzz Aldrin en 1969.

De los tres viajeros que saldrán hacia la ISS el sábado, solo el ruso Skvortsov, de 53 años, había nacido durante este acontecimiento mundial, que supuso una victoria para Estados Unidos frente a la URSS en la carrera espacial.

Con dos misiones a bordo de la estación, este cosmonauta experimentado será el comandante del vuelo que despegará de las estepas kazajas y que durará seis horas.

Para el estadounidense Andrew Morgan, en cambio, se trata de su primer vuelo. Luca Parmitano ya vivió por su parte 166 días en la ISS en 2013. Durante esa misión, se convirtió en el primer italiano en realizar una salida al espacio.

Today is launch day! Astronaut Drew Morgan is launching to space today for the very first time. He will be living and working on the @Space_Station for the next nine months. Be sure to follow @AstroDrewMorgan for a behind-the-scenes look at his journey to space. pic.twitter.com/G3I9zj5S8C