Tres documentales para entender lo que está pasando con Rusia, Ucrania y los separatistas

La situación se mueve a paso veloz. El lunes, el último discurso del presidente ruso Vladimir Putin sobre el conflicto ucraniano se vivió casi como una declaración de guerra. El mandatario reconoció en una declaración televisada la independencia de las regiones separatistas prorrusas del este de Ucrania y reclamó a Kiev el cese inmediato de las "operaciones militares" en esos territorios.

"En cuanto a los que han tomado el poder en Kiev y lo mantienen, exigimos que detengan inmediatamente las operaciones militares, de lo contrario, toda la responsabilidad de un mayor derramamiento de sangre recaerá sobre la conciencia del régimen en territorio ucraniano", dijo Putin en el arranque de la semana.

Este martes, mientras tanto, la intensidad no bajó. El presidente ruso movilizó tropas a las regiones ucranianas separatistas de Donetsk y Luganks con el objetivo de "mantener la paz". La comunidad internacional observa ahora expectante lo que sucede en lo que algunos no han duda en llamar el momento geopolítico más tenso y álgido desde el fin de la Guerra Fría.

Pero en el medio de las noticias que se suceden día a día, hay una historia (o varias) con protagonistas, cruces, puntos de vista e intereses. Es una historia compleja que, quizás, pueda entenderse mejor viendo algunos de los documentales que se proponen a continuación.

Maidan

En 2013, una serie de manifestaciones masivas en la capital de Ucrania, Kiev, tuvieron como saldo la destitución del presidente Víktor Yanukóvich, que se había alejado de la Unión Europea y de su centro en Bruselas, y que había manifestado cada vez más cercanía con Putin y las regiones separatistas prorrusas. Esas movilizaciones se denominaron Maidan o Euromaidan y terminaron generando un inmenso caos nacional que, además de la caída de Yanukóvich, sirvieron de cortina de humo para la anexión de Crimea a Rusia y el apoyo de esta última a las regiones de Donetsk y Luganks, dos territorios en donde el conflicto nunca cesó y que hoy son el foco de la nueva disputa entre Rusia, Ucrania y la OTAN.

Las marchas y los disturbios en Kiev, entonces, funcionan de punto de ignición para este conflicto, y es allí, en medio de la acción de la calles, donde Sergei Loznitsa —uno de los principales cineastas ucranianos y del que recientemente se exhibió State Funeral en Cinemateca— pone su cámara. Maidan (2014) no tiene diálogos, no tiene más hilo conductor que el de seguir una manifestación que comenzó siendo pacífica y propia de estudiantes y civiles descontentos, y que terminó con varios muertos, heridos y detenidos por enfrentamientos contra la policía.

Winter on fire

En 2015, el año en el que Netflix empezó a producir contenidos originales y a expandirse a ritmo vertiginoso por todo el mundo, uno de los documentales de la plataforma que más llamaron la atención fue Winter on fire: la lucha de Ucrania por la libertad.

Si bien se enfoca en los mismos acontecimientos que Loznitsa durante el Maidan, en este caso la narración es más tradicional y permite, a través de varias entrevistas y de un extenso material de archivo de las protestas de 2013, entender un poco mejor el punto de partida del conflicto que hoy enfrenta su momento más acuciante. Entre otras cosas, se explica el descontento de los ucranianos por la corrupción dentro del oficialista Partido de las Regiones, así como el enojo por la negativa del gobierno a firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Busca, como buen documental destinado a captar público ajeno al conflicto, generar una cuota de épica o heroicidad que apele a la emoción y la empatía, pero en ocasiones esto hace un poco de ruido.

Winter on fire estuvo nominado al Oscar a mejor documental en 2016 y se puede ver actualmente en Netflix.

La batalla por Ucrania

En Youtube se puede encontrar también el documental The Battle for Ukraine de no más de media hora en el que la producción del programa Frontline de la PBS viaja hasta el país europeo para retratar lo que sucedió luego del Maidan y de las repercusiones inmediatas al caos generalizado en el territorio ucraniano.

El realizador James Jones, entre otras cosas, llega a Kiev en medio de la refriega que asaltó la capital, examina dos movimientos surgidos a los márgenes de las protestas, recorre hospitales de campaña, barricadas callejeras, y visita las repúblicas autoproclamadas independientes y prorrusas de Donetsk y Lugansk, para dar un panorama global de los despojos de un conflicto cuyos ecos llegan hasta nuestros días.