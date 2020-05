Triple caída en arrendamientos de tierras: contratos, superficie y precio promedio

Durante 2019 hubo 2.402 operaciones de arrendamiento de tierras para uso productivo, los que involucraron 814,5 mil hectáreas (339 ha promedio por contrato), US$ 87 millones y un precio promedio de US$ 107 por hectárea.

La cantidad de contratos cayó 5%, la superficie involucrada descendió 7% y el precio promedio bajó 2% con relación a lo procesado en 2018.

Esos datos, entre otros, fueron expuestos este viernes en una conferencia de prensa brindada de modo on line por Ignacio Buffa, subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); Pablo Couto, coordinador de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA); y Federico De León, encargado de ese eje temático en DIEA.

Considerando el destino de las tierras involucradas, se evidenció una disminución del precio de las rentas para todos los rubros agropecuarios a excepción de los arrendamientos “agrícola-ganadero”, que incrementó su precio promedio en un 2%.

Los precios medios de las rentas para ganadería, agrícola-ganadero y agricultura de secano fueron de US$ 69, US$ 134 y US$ 194 por ha por año, respectivamente.

Estos rubros acumularon algo más de 732 mil hectáreas por un monto de US$ 76 millones, representando el 88% del monto total transado en el período de estudio.

En comparación con 2018, la cantidad de operaciones de 2019 presentaron comportamientos disímiles según el destino productivo, con aumento de aquellas destinadas a lechería, forestación, arroz y agrícola/ganadera.

Por su relevancia, los campos para ganadería involucraron el 55% de la superficie en 2019 –13% menos de área que en 2018– con un valor de US$ 69 por hectárea, equivalente a un 3% menos que los promedios registrados en el año anterior.

Los departamentos con más superficie arrendada fueron, por su orden, Soriano, Paysandú y Artigas; sumando un área de 231.231 hectáreas (28% del arrendamiento del año) constituyendo el 32% del monto total.

Soriano, Colonia y Río Negro fueron los departamentos con los registros de mayor precio medio de renta (US$ 175, US$ 168 y US$ 146 por hectárea, respectivamente).

Los precios de los arrendamientos presentan una amplia variación, sin perjuicio de ello el mayor número de operaciones y de superficie arrendada se observa en el tramo entre US$ 50 y US$ 100 /ha/año (asociado al destino ganadero) que acumula algo más de 406 mil hectáreas, lo que equivale al 50% de la superficie arrendada. Esta tendencia manifestada ya en 2016 (con 46%) se acentuó en estos dos últimos ejercicios.

En el extremo superior de la escala con operaciones por más de US$ 300 por hectárea, se registró una caída de casos por menor número de contratos (57%) y de superficie operada (53%) respecto al año anterior, alcanzando una media de US$ 353/ha/año, la cual sin embargo supera la observada en 2018 (US$ 347).

El mayor número de operaciones y superficie arrendada se vincula con los contratos a uno, dos y tres años, que suman el 70% de los contratos y área a explotar en 2019. Asimismo, la duración del arrendamiento parece influenciar el monto acordado por hectárea por año, a excepción de los contratos de más de cinco años cuyo precio promedio aumenta explicado por la influencia de la renta forestal.

Por otra parte, la categoría de arrendamiento a tres años muestra el mayor tamaño por contrato (391 has) con un precio promedio de US$ 105 ha/año.

Análisis anual de 2000 a 2019

La serie “Precio de la tierra” elaborada con la metodología actual tiene 20 años ininterrumpidos de difusión (desde enero de 2000 a diciembre de 2019), habiéndose registrado durante dicho lapso 42.534 contratos de arrendamiento, sobre 15 millones de hectáreas y por un monto total algo superior a los US$ 1.585 millones. El valor medio anual de las rentas en dicho período alcanzó a US$ 106 /ha/año, oscilando entre un mínimo US$ 24 /ha/año para 2002 y un máximo de US$ 174 /ha/año para 2014.

Más información y más fácil

Buffa, al presentar los datos que luego expuso De León, destacó que esta nueva administración del MGAP le otorga un valor “muy importante” y “jerarquizado” a la información, considerando el valor que la misma tiene para la toma de decisiones y la concreción de negocios.

En ese marco, señaló a la DIEA como “un puntal” y dijo que en estos nuevos cinco años de gobierno será “un pilar”, dado su rol de dirección de resguardo de información estadística agropecuaria.

En ese marco, la relacionada con los arrendamientos por ejemplo, es una información que el MGAP considera “muy relevante” para sus “clientes”, entre quienes ubicó a productores, estructura de gobierno con el propio MGAP, organismos internacionales y comunicadores.

La intención es promover, remarcó, “más información” y que esa información sea “más fácil”.

Por ejemplo, en este caso concreto, mencionó el valor que tiene poder “cruzar” información, por ejemplo la de los usos de las tierras arrendadas con lo que sucede en ese sentido en cada uno de los departamentos.

Por su parte, Couto relacionó como fuente de la información brindada a la Dirección General de Registros, destacó que hay mejoras en el acceso a la información, agradeció el esfuerzo del equipo técnico que trabajó y anunció que este mismo viernes comenzó otro de los trabajos, la encuesta arrocera.

A continuación, el informe completo divulgado este viernes por los técnicos de la DIEA.

Arrendamientos MGAP by El Observador on Scribd