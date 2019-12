Trump restituye los aranceles al acero de Brasil y Argentina

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump acaba de anunciar que restablecerá los aranceles al acero y el aluminio en la Argentina y Brasil como consecuencia de la fuerte devaluación de sus monedas, que perjudica a los productores de su país.

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

La decisión del mandatario norteamericano fue fundamentada en que Brasil y Argentina han devaluando “masivamente” sus monedas en el último tiempo. En la misma línea, instó a la Reserva Federal a actuar en "los países, de los cuales hay muchos, para que ya no aprovechen nuestro dólar fuerte al devaluar aún más sus monedas".

.....Reserve should likewise act so that countries, of which there are many, no longer take advantage of our strong dollar by further devaluing their currencies. This makes it very hard for our manufactures & farmers to fairly export their goods. Lower Rates & Loosen - Fed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

"Esto hace que sea muy difícil para nuestros fabricantes y agricultores exportar sus productos de manera justa. Tarifas más bajas y aflojar - ¡Fed!" , reclamó.

U.S. Markets are up as much as 21% since the announcement of Tariffs on 3/1/2018 - and the U.S. is taking in massive amounts of money (and giving some to our farmers, who have been targeted by China)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

En mayo de 2018, Argentina había logrado que el gobierno de Trump no le cobre esos aranceles. Dos mes y 27 reuniones le llevó al ministro de Producción, Francisco Cabrera, conseguir la fumata blanca en la durísima negociación para que el país sea exceptuado de los aranceles a la importación de acero (25%) y aluminio (10%).

"Ha sido un gran éxito argentino", señaló por entonces Cabrera, en diálogo con un grupo de medios, entre los que estuvo El Cronista. El acuerdo se terminó de cerrar ese primer fin de semana de mayo, en un mano a mano entre el secretario de Comercio, Miguel Braun, y el Representante de Comercio norteamericano, Robert Lighthizer.

Para Cabrera, "la relación del presidente Macri con el presidente Trump" incidió en el resultado final, pero también el hecho que "Argentina es percibida por el Consejo de Seguridad Nacional como un país que promueve la integración y la democracia", los avances que tiene el país en materia institucional y económica y "la relación de trabajo" que se construyó con Lighthizer y con Ross.

Desde entonces, las exportaciones de acero y aluminio no pagaron aranceles para entrar al territorio norteamericano. El acuerdo estableció cupos de exportación libres de gravamen, con un tope de 180.000 toneladas anuales, tanto para acero como para aluminio.

Para la determinación de los cupos, se tomó el promedio de exportación de los últimos tres años, pero en el caso del acero, como en 2015 y 2016 la producción y exportación argentinas estuvo afectada por la crisis energética, el Gobierno pidió considerar la situación y elevar el volumen. En 2017 se exportaron 200.000 toneladas de acero, cuando el promedio del último trienio daba 133.000 toneladas. Así, Argentina solicitó y consiguió elevar ese promedio 35% y llevarlo a 180.000 toneladas anuales.

En cuanto al aluminio, el acuerdo mantuvo el promedio exportado entre 2015 y 2017, sin embargo, es casi un 30% inferior al volumen enviado el año pasado, que alcanzó un pico de 260.000 toneladas.

Fuente: El Cronista-RIPE