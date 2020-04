Turismo en casa: 40 temas para disfrutar las vacaciones adentro

Este sábado comienza Semana Santa y no serán las típicas vacaciones. La prevención por el nuevo coronavirus y la recomendación del distanciamiento social impiden los viajes y actividades afuera. Por eso en El Observador pensamos una playlist especial para quedarse en casa y distraerse entre paredes.

Bailar en la cueva, Dancing With Myself, Turismo Candombero, Lo más simple de las cosas, Home Sweet Home, Rockin the Barrio son algunos temas para de la selección para quedarse adentro y disfrutar del hogar escuchando música.