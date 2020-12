Un 3-0 inolvidable y la pica con el Ogro Fabbiani: los antecedentes de Nacional ante River Plate

Nacional y River Plate, dos históricos del Río de la Plata y del fútbol mundial, volverán a verse las caras por la Copa Libertadores a partir de este jueves (21:30, ESPN 2) cuando se enfrenten en el partido de ida de los cuartos de final.

Si bien ambos clubes tienen una largo historial de partidos disputados entre sí que data desde 1933, cuando se midieron por primera vez, por el principal torneo continental recién se enfrentaron a principios de este siglo, en las ediciones de 2005 y de 2009, ambas en fase de grupos.

Gol de Gallardo

El primer partido de Libertadores de Nacional ante River Plate fue el 3 de marzo de 2005 en el Monumental de Núñez, el estadio de los millonarios que por estos días se encuentra en obras de reconstrucción.

El encuentro lo ganó el conjunto local 1-0 con un gol a los 6 minutos de Marcelo Gallardo, el hoy técnico de River, quien cerró su carrera como jugador y comenzó la de entrenador en Nacional, siendo campeón dentro y fuera de la cancha.

Aquel equipo tricolor era dirigido por Martín Lasarte, quien ese día paró la siguiente alineación Sebastián Viera; Mauricio Victorino, Carlos Valdez, Diego Jaume, Daniel Leites; Walter Cohelo, Luis Machado, Oscar Morales, Martín Liguera (74’, Alexander Medina); Gonzalo Castro y Sebastián Abreu.

De esos futbolistas, el Chory Castro está hoy en el plantel albo y puede ser una de las cartas de Jorge Giordano en el correr del partido.

En River, el técnico era Leonardo Astrada y en aquel equipo estaba el uruguayo Carlos Diogo y otro ex Nacional, el lateral argentino Federico Domínguez.

También jugaron Javier Mascherano, Lucho González, Ernesto “Tecla” Farías, José Sand y Gastón “Gata” Fernández. La pareja de zagueros la conformaban Horacio Ameli y Eduardo Tuzzio, una dupla que fue recordada por un escándalo de infidelidad.

La revancha en el Centenario también fue para River Plate. Aquel 21 de abril, ante 28.000 personas según las crónicas, Nacional se ilusionó al ponerse 1-0 arriba a los 4 minutos con un gol de Gustavo Méndez.

Pero la alegría no duró mucho. A los 33’ empató Oscar Ahumada y en el segundo tiempo River lo dio vuelta con goles de Sand y Jesús Méndez.

El equipo de Lasarte tuvo varios cambios con respecto al partido en Buenos Aires: Sebastián Viera, Mauricio Victorino, Carlos Valdez, Ignacio Pallas, Ignacio la Luz (57’ Alexander Medina), Gustavo Méndez, Oscar Morales, Sebastián Vázquez (70’ Sebastián Abreu), Martín Ligüera, Luis Romero y Gonzalo Castro.

El árbitro brasileño expulsó a Lucho Romero y Ameli a los 44’ por roja directa tras un cruce en el área, y a Gustavo Méndez a los 88’ por doble amonestación.

Nacional tuvo ese año una de sus peores Libertadores al finalizar último en el grupo con solo 3 puntos logrados. River, en tanto, fue primero y llegó hasta las semifinales, donde cayó ante Sao Paulo, que resultó campeón.

El 3-0 en el Centenario y la pica con el Ogro

Cuatro años después, las bolillas quisieron que Nacional y River volvieran a compartir grupo en la Libertadores.

El 16 de marzo de 2009, en un Centenario con 50.000 personas, el tricolor de Gerardo Pelusso le ganó 3-0 al millonario en una gran noche de Álvaro “Flaco” Fernández, el volante que hoy juega en Plaza Colonia.

El once tricolor fue con Rodrigo Muñoz; Matías Rodríguez, Mauricio Victorino, Adrián Romero; Federico Domínguez; Alvaro Fernández, Oscar Javier Morales, Diego Arismendi, Nicolás Lodeiro; Marcos Mondaini y Alexander Medina. Luego, ingresaron Roberto Brum, Sergio Blanco y Santiago “Morro” García.

El Flaco Fernández abrió la cuenta a los 41', aumentó Nicolás Lodeiro a los 73' y lo liquidó Mauricio Victorino a los 90'.

River era dirigido por Néstor “Pipo” Gorosito y en aquel equipo seguía Marcelo Gallardo, quien luego pasaría a los albos, y otras figuras como Radamel Falcao y “el Ogro” Cristian Fabbiani.

Tras el partido en el Centenario, el Ogro tuvo fuertes declaraciones. "Nacional no tiene nivel para jugar la Copa Libertadores. No es rival, no estuvo a nuestra altura”, expresó.” En el Monumental tenemos que pasarlos por arriba del minuto uno al 95", agregó.

En los tricolores no se quedaron callados. "Si no estamos a la altura de River, ¿cómo les ganamos entonces? A este Nacional nadie le pasa por arriba", respondió el argentino Matías Rodríguez. "Él puede decir lo que opina. Nacional va a dar pelea en la Copa y yo creo que lo estamos demostrando", agregó.

Fabbiani no aflojó y mantuvo sus conceptos. “Lo que dije lo mantengo. Si veían al equipo que tenían enfrente y no podían creer que iban ganando. Como que la camiseta de River les daba miedo. Los del medio les decían a los de atrás que no pasaran al ataque, que así estaban bien", declaró La última palabra de FOX Sports. "No lo hago para provocar... pero tampoco miento", añadió.

Desde el programa le advirtieron que los jugadores de Nacional lo iban a ir a buscar en la revancha. "Qué lindo. Que vengan, los estoy esperando acá. Vamos a ver si hablan como hablaron allá, porque hay que tener huevos y hablar acá como lo hicieron allá", dijo el Ogro.

Las declaraciones también hicieron reaccionar a OJ Morales, el capitán tricolor. "Estamos con bronca, dolidos no. Es una falta de respeto porque se ve que no conoce lo que significa Nacional y todo lo que ganó. Hizo comentarios dentro de la cancha que nos dolieron bastante", manifestó a FOX Sports.

"Nos trató a los uruguayos de muertos de hambre. Nos está faltando el respeto no sólo a los de Nacional, sino a todos los uruguayos", agregó OJ. "Este muchacho está equivocado. Casi no jugó la Libertadores en River y parece que la gente lo tiene como ídolo. Los ídolos de River que recuerdo son otros que escribieron la historia en esa institución. River es un equipo grande y no tiene que manchar la imagen del club. Que se deje de hacer payasadas".

Con ese duelo dialéctico, se llegó a la revancha en Buenos Aires fue el 6 de abril. Fue empate 0-0, lo que le permitió a Nacional seguir líder e invicto del grupo cuando iban cuatro fechas, lo que mantendría al finalizar la serie en la que también estaban Nacional de Paraguay y Universidad San Martín.

Aquel equipo tricolor logró la mejor actuación de los últimos años en la Libertadores al llegar a las semifinales, en las que perdió con Estudiantes de La Plata.

Este jueves en Buenos Aires, el equipo de Jorge Giordano comenzará una nueva historia con el objetivo de volver a estar entre los cuatros mejores del continente.