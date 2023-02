¿Un arma en la hinchada de Nacional en el partido de Plaza? La Comisión Disciplinaria investiga

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sancionó este miércoles a Nacional por un lado por cánticos agraviantes y por otro le instruyó un expediente disciplinario por un hecho en el que aparentemente un hincha pretendió ingresar un arma a la cancha.

Todo ocurrió el sábado en el estadio Alberto Suppici de Colonia donde Nacional visitó a Plaza Colonia y perdió 2-1 en la tercera fecha del Torneo Apertura.

En primer lugar, la hinchada de Nacional fue denunciada por cánticos donde celebraron muertes de hinchas de Peñarol. Por esa razón, el tricolor fue sancionado en virtud del artículo 5 del Código Disciplinario que prevé la responsabilidad objetiva de los clubes por el comportamiento de sus parciales.

La sanción decretada fue una amonestación, una de las penas previstas en el artículo 14 del Código.

La Comisión, tal como acostumbra a hacer, comenzará penando a los clubes con las sanciones más leves e irá incrementando los castigos en la medida que las instituciones incurran en reincidencia.

Pero además de ese hecho denunciado, la Comisión de Seguridad de la AUF que trabajó en ese partido, también denunció otro hecho.

Según explicaron desde la Comisión Disciplinaria a Referí, en los cacheos previos que realiza la seguridad para el ingreso de los hinchas a los escenarios deportivos, a un hincha de Nacional se le detectó entre la ropa un objetivo con apariencia de ser un arma.

Cuando el mismo fue descubierto, el hincha se dio media vuelta y se dio a la fuga.

El individuo fue perseguido y capturado, pero al ser revisado no se encontró ninguna arma.

Por esa razón, la Comisión instruyó un expediente disciplinario para investigar el hecho. Lo primero que se hace en estos casos es darle traslado de la demanda a Nacional que tiene tres días hábiles para presentar su defensa.

El próximo lunes se llevará a cabo una audiencia donde será clave la presencia de los encargados de seguridad que estuvieron presentes en el hecho.

El antecedente de Peñarol que quedó sin sanción

El año pasado, en ocasión del partido que Peñarol jugó contra Boston River en el Parque Viera por el Torneo Clausura, se dio un hecho similar porque se denunció la existencia de un arma de fuego en la tribuna aurinegra.

La misma no logró ser probada ya que el integrante de la Seguridad del partido de la empresa Golani, contratada en ese caso por Boston River, no se presentó a declarar ni justificó su inasistencia. Aquel partido tuvo todo tipo de desmanes y debió ser suspendido antes de tiempo por el mal comportamiento de los hinchas de Peñarol. El pico no se jugó, el partido se dio por terminado, Peñarol sufrió un cierre de cancha, pero no fue castigado con quita de puntos.