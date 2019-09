Un fuego: Vientres de La Noche Angus promediaron US$ 8.084

“Lo animales que vienen a La Noche Angus son los que los cabañeros quieren comprar y no los que quieren vender. Esa es la base más importante. Acá se vendieron productos que van a estar punteando en las categorías”, comentó Gerardo Zambrano, director de Zambrano & Cía.

En la noche del martes 11 la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus realizó la clásica venta, organizada en el marco de la Expo Prado, denominada La Noche Angus, con negocios que estuvieron a cargo de la firma Zambrano & Cía.

Desde el punto de vista del rematador, el nivel fue “realmente bueno” con precios que estuvieron acorde a la calidad de lo que se vendía.

“Muy contentos con todo, con la colocación total y por los buenos precios”, narró.

Álvaro Díaz Nadal junto a Gerardo Zambrano.

En la oportunidad, con transmisión en vivo por Campo TV Y Rural UY, se vendieron cuatro terneras que cotizaron a un máximo de US$ 26.400, US$ 3.000 de mínimo y US$ 10.200 de promedio; y además cuatro preñadas que obtuvieron un máximo de US$ 14.880, el mínimo fue US$ 2.400 y el promedio US$ 8.220. Finalmente, dos junior vacías hicieron un valor máximo de US$ 4.560, un mínimo de US$ 2.400 y promediaron US$ 3.480.

Las ventas contaron con el apoyo financiero del Scotiabank y fueron en 12 cuotas.

El remate fue realizado en el salón Multiespacio y convocó a un gran marco de público, entre ellos varios interesados que ofertaron y compraron en el remate, pero también se recibieron ofertas telefónicas, de criadores que no pudieron concurrir a la subasta pero que no querían perderse la oportunidad de acceder a ese material genético de excepción.

Por su parte, Álvaro Díaz Nadal, presidente de la raza, expresó a El Observador que fue “un remate desparejo”, porque, dijo, hubo vaquillonas que se vendieron a "precios extraordinarios", y otras colocadas a valores que "estuvieron un poco por debajo" de las expectativas de los vendedores, "pero lo importante es haber vendido toda la oferta”, afirmó.

“Es un remate tradicional en el Prado de la raza y la idea es que esto tenga continuidad y que la gente pueda hacerse de vientres del nivel que tienen estos”, concluyó.

Remate solidario

Antes de comenzar las ventas, la raza brindó el espacio para que Zambrano rematara unas camisetas a beneficio de la Fundación Celeste y la Embajada de Gran Bretaña.

Se vendieron ocho camisetas: dos de la selección inglesa, dos del Arsernal y otras cuatro camisetas de la selección uruguaya, una de las cuales compró la Sociedad de Criadores de Angus por US$ 500.

“Fue una idea fantástica y a pesar de que la sacamos medio de apuro salió brutal y contamos con la presencia del embajador británico Ian Duddy. Es un apoyo y un aporte muy importante y una venta que tuvo muy buenos precios. Estamos muy contentos por haber podido ayudar”, concluyó Zambrano.

Álvaro Díaz Nadal, presidnte de la raza, con la camiseta de la celeste.