Un jurado determinó cómo fue la muerte del futbolista argentino Emiliano Sala

Un jurado concluyó que el futbolista argentino Emiliano Sala murió instantáneamente por "lesiones en la cabeza y el tronco" cuando el avión en el que viajaba se estrelló después de romperse en el aire, informó la BBC.

También concluyeron que es probable que hubiera estado "profundamente inconsciente" por envenenamiento con monóxido de carbono del sistema de escape defectuoso de la aeronave, que se filtró a la cabina a través del sistema de calefacción.

AFP El goleador con la camiseta del Nantes

El jurado de investigación escuchó que la sangre de Sala tenía una saturación de monóxido de carbono en la sangre del 58%, un nivel que un patólogo llamó "envenenamiento grave".

Sala y el piloto David Ibbotson murieron cuando el avión en el que volaban se estrelló en el Canal de la Mancha en enero de 2019. E l jugador de 28 años volaba a Gales desde Francia para incorporarse a Cardiff City.

David Henderson, quien organizó el vuelo, recibió una sentencia de prisión de 18 meses por delitos de aviación relacionados con la organización del vuelo.

AFP David Henderson, el organizador del vuelo

Hizo arreglos para que Ibbotson llevara al futbolista de Cardiff a Nantes y de regreso, cuando el avión se estrelló en ruta a Cardiff.

El cuerpo del piloto nunca se encontró.

En un comunicado, la familia de Sala dijo que la investigación había "arrojado una luz brillante sobre muchas de las oportunidades perdidas en el mundo del fútbol y la aviación para evitar su trágica muerte".

“La familia destaca particularmente las conclusiones del jurado de que es probable que tanto el piloto como Emiliano sufrieran envenenamiento por monóxido de carbono y que Emiliano estaba profundamente inconsciente en el momento del accidente, y que el envenenamiento fue causado por una falla en el sistema de escape del avión”, agregaron.

"La familia también acoge con beneplácito la decisión del forense de comunicar a las autoridades pertinentes sus preocupaciones sobre los problemas de seguridad que surgen de esta investigación para evitar muertes similares en el futuro. Ninguna familia debería tener que sufrir por un accidente evitable similar".

AFP Las flores en el estadio de Nantes

Mientras tanto, el club francés Nantes y Cardiff han estado en disputa por la tarifa acordad de US$ 20 millones por el pase.

Cardiff afirmó que no era responsable de ninguna de las tarifas porque Sala no era oficialmente su jugador cuando murió y se negó a hacer pagos provisionales porque afirmaron que el acuerdo no era legalmente vinculante.

El caso está siendo escuchado en la Corte de Arbitraje del Deporte en Lausana, Suiza.