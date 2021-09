Un notable Progreso puso al desnudo todos los problemas que tiene Nacional por arreglar

Hace agua en defensa, tiene problemas de concentración, no logra dominar el centro del campo, carece de generación de juego y desperdicia las pocas chances con las que se encuentra. El Nacional de Martín Ligüera arrancó mal el Clausura y en dos fechas ya perdió cinco puntos. Este domingo en el Gran Parque Central, por primera vez con público desde marzo de 2020, el tricolor perdió 1 a 0 con Progreso y quedó cuarto en la Tabla Anual.

El humilde Progreso, en zona de descenso desde que arrancó el Apertura, desnorteado desde que Leonel Rocco armó las valijas y se fue a México (ahora anda por Defensor Sporting) y con solo dos triunfos en la mochila, llegó al Gran Parque Central sin nada que perder después de no poder de locatario con el último, Villa Española, el lunes pasado.

Sin embargo, el equipo que ahora dirige Álvaro Fuerte planteó y ejecutó un partidazo. Serio, comprometido, solidario y sobre todo audaz. Porque el gaucho salió a jugar sin regalarse, a cuidar la pelota en todos los sectores del campo y a ofender con la convicción que exige ganarle a un grande de visitante.

Nacional, con tres cambios con respecto a su debut contra Cerro Largo en el Goyenola, no tuvo esta vez la excusa de la cancha. Ni la de la falta del empuje de su gente ni la de la ausencia de piezas claves porque Gonzalo Bergessio volvió tras su suspensión y Matías Zunino inauguró su segunda etapa en el club.

@CampeonatoAUF

Andrada frenó a Carballo, el más prolijo de Nacional

Sin embargo, el equipo mostró alarmantes problemas defensivos y una escasa generación de juego.

"No veníamos a hacer esta presentación. Por momentos equivocamos los caminos y Progreso se sintió cómodo. Es una derrota dura", se sinceró al final del partido Ligüera en declaraciones a VTV.

En faz defensiva, el equipo mostró una falta de concentración lindera con la ausencia de compromiso o con la subestimación del rival.

No pasó un minuto cuando Progreso le tiró el primer córner y Andrés Romero cabeceó solo detrás su un mal cálculo defensivo de Mathías Laborda.

Pero esa actitud fue constante a lo largo de los 90 minutos. En la jugada del gol (minuto 56), Nahuel Roldán le ganó la posición como quiso a un pasivo Diego Polenta. En un lateral. La pelota rebotó en el zaguero pero Gastón Colman tomó un rebote desde el borde del área para vencer a un Rochet que con varias atajadas había estirado la caída de su valla.

Ligüera volvió a apostar en el medio de la cancha a Rafael García, un volante que no organiza juego, que no arma salida, que no tiene lectura para la distribución y que salvo en algún pase de media distancia no sabe cómo darle buen destino al balón. Su lesión en el primer tiempo le dio ingreso a Diego Rodríguez quien tampoco logró darle consistencia al equipo. Sin embargo, esa lesión le puede abrir al entrenador una puerta para empezar a cambiarle la cara al juego del equipo.

La presencia de García hizo recargar todo el armado en Felipe Carballo porque el otro interior en el 4-3-3 que planteó el DT fue Zunino, un jugador que desnivela en su pisada del área rival, faceta donde no estuvo para nada fino ante Progreso.

Los laterales no ofrecieron salida ni profundidad. Camilo Cándido sigue sin mostrar el nivel con el que llegó de Liverpool. En ataque le generaron enormes problemas. Con pelota se mostró impreciso.

Sin el soporte de los laterales y con un tráfico de pelota por el callejón central bastante limitado, los extremos Brian Ocampo y Alfonso Trezza poco pudieron hacer.

@CampeonatoAUF Trezza no desestabiliza con pelota

El primero metió un tiro libre peligroso y generó una amarilla. Pero de encarar, de jugar el uno contra uno, de llegar al fondo de la cancha, de meter pases inteligentes y de asociarse con peligro: nada. El segundo metió una corrida peligrosa, la única vez que ganó un mano a mano, pero es un jugador que le da a intensidad al equipo pero no claridad en sus intervenciones.

Entonces Progreso, el humilde, laburador y solidario Progreso, sustentó su triunfo en el enorme trabajo de sus contenciones (Santiago Arias-Gonzalo Andrada) y fue muy inteligente para pasar de defensa a ataque, sobre todo con el gran trabajo que realizó en el juego externo Lucas Morales.

@CampeonatoAUF Santiago Arias, se comió la cancha: el mejor

Arriba, la movilidad de Nahuel Roldán bastó para generarle graves inconvenientes a toda la defensa y Gastón Colman pegó en el momento justo.

Pero Progreso fui muy cuidadoso y prolijo para tratar a la pelota. Ese fue la base sobre la que se sustentó el sorpresivo triunfo.

La última línea salió siempre del fondo con pelota al piso. Rodrigo Mieres manejó los tiempos con una inteligencia superlativa y Andrés Romero tuvo un timming perfecto para anular a Bergessio. En contrapartida, la primera línea de Nacional no fue lo suficientemente agresiva para recuperar.

Ligüera hizo variantes de todo tipo y color para cambiar el panorama. Metió a Andrés D'Alessandro que más que jugar se enredó en discusiones, primero con el juez Gustavo Tejera y luego con el arquero rival Rodrigo Formento.

Puso a Leandro Fernández cuyo único mérito fue fingir un penal. Pero ni así lo pudo empatar Nacional. Gonzalo Bergessio erró por segunda vez consecutiva ante un Formento que estuvo en duda hasta último momento por la lesión en el hombro que sufrió contra Villa Española.

@CampeonatoAUF

La notable atajada de Formento

"Con los cambios mejoramos algo en el segundo tiempo, pero no nos sentimos cómodos en ningún momento y ahora hay que empezar a pensar en el partido que viene", afirmó el DT ya apuntando a la salida a Jardines para medirse con Sud América.

Sobre el final, en la arremetida del final, Armando Méndez giró en el área y remató en el horizontal. Fue la única vez que Romero se vio anticipado y superado.

Pero la suerte no podía imponerse a la justicia. Progreso ganó con autoridad y Nacional se llenó de preocupaciones.

"No tenemos más margen, tenemos que empezar a ganar ya en la que viene", concluyó Ligüera.

La ficha

Nacional:

Sergio Rochet 5

Angelo Gabrielli 4

Mathías Laborda 3

Diego Polenta 3

Camilo Cándido 3

Felipe Carballo 5

Rafael García 3

Matías Zunino 4

Brian Ocampo 4

Gonzalo Bergessio 3

Alfonso Trezza 3

DT: Martín Ligüera

Progreso:

Rodrigo Formento 8

Bryan Bentaberry 6

Andrés Romero 8

Rodrigo Mieres 8

Danilo Asconeguy 6

Lucas Morales 7

Gonzalo Andrada 8

Santiago Arias 9

Luciano Olaizola 6

Nahuel Roldán 7

Gastón Colman 6

DT: Álvaro Fuerte

Cambios en Nacional: 37' Diego Rodríguez (4) x R. García -lesionado-, 57' Andrés D'Alessandro (3) x A. Trezza, 70' Armando Méndez (5) x Á. Gabrielli y Santiago Ramírez (5) x B. Ocampo

Cambios en Progreso: 60' Maximiliano Viera (6) x L. Olaizola y Luciano Rodríguez (5) x N. Roldán, 79' Joaquín Gottesman x Colman Martín Ariguiñarena x D. Asconeguy y Cristian Paiva x L. Morales -lesionado-

Cancha: Gran Parque Central

Jueces: Gustavo Tejera, Horacio Ferreiro y Alberto Píriz.

Gol: 56' G. Colman (P)

Amarillas: 3' L. Olaizola (P), 44' D. Asconeguy (P), 51' D. Rodríguez (N), 59' B. Ocampo (N), 63' G. Andrada (P), 90' + 3' L. Fernández (N) y J. Gottesman (P)

Incidencia: A los 73' R. Formento (P) le atajó un penal a G. Bergessio (N)