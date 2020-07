El novelista inglés George Orwell narró sus años de vagabundo en Down and Out in Paris and London (editado en Buenos Aires bajo el título Sin un peso en París y Londres). Probó la suerte de los menesterosos, esa “gente que cayó en uno de esos caminos solitarios y medio desquiciados de la vida y renunció a ser decente o normal”; a la que “la pobreza libera de los patrones corrientes de comportamiento, igual que el dinero libera a la gente del trabajo”.