Un "retroceso inaceptable": FA rechaza nueva ley de tenencia compartida y busca dilatar su aprobación

El Frente Amplio considera que el nuevo proyecto de ley sobre Corresponsabilidad en la Crianza acordado por el oficialismo representa un "retroceso inaceptable" para la protección de niños y adolescentes y busca diferir su aprobación a través de la citación de una decena de delegaciones, cuya presencia en el Parlamento demorará inevitablemente todo el proceso.

El accionar de la oposición estuvo motivado por la intención del oficialismo de que la Comisión de Constitución y Legislación del Senado ratificara el acuerdo el próximo martes, para elevarlo en forma inmediata al plenario de la Cámara Alta. Nacionalistas, colorados y cabildantes entienden que el tema lleva meses de debate parlamentario y que fue suficientemente informado, pero los frenteamplistas señalan que, al tratarse de un nuevo texto, es necesaria una discusión más profunda.

El Frente Amplio pidió la presencia del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, del Instituto Interamericano del Niño, de la Red Pro Cuidados, de la Asociación de Magistrados y de la Asociación de Defensores de Oficio. "Se retrocede en derechos reconocidos y consagrados en nuestro marco legal", dijo a El Observador el senador Charles Carrera (MPP). "Se trata de un proyecto muy negativo para los niños y para las mujeres, en particular para los que viven situaciones de violencia".

La coalición, de la mano de la senadora nacionalista Carmen Asiaín, había revelado el pasado martes el texto del acuerdo. Allí se fijan una serie de parámetros para que el juez defina la tenencia compartida de los hijos de padres separados, a la que vez que recoge un planteo del Partido Colorado para garantizar el "interés superior" de los niños, sobre el que deberá fijarse el régimen de tenencia.

También se expresa que el magistrado a cargo siempre "deberá oír" la opinión de los chicos, y que deberá recabarse en un ámbito adecuado y adoptándose todas las medidas para garantizar que sea la expresión de su "voluntad reflexiva y autónoma". Esta será la primera premisa que el juez deberá tomar en consideración para su dictamen. Luego, el proyecto incorpora una decena de parámetros complementarios.

Al respecto, Carrera sostuvo que existe evidencia de que en muy pocas situaciones los padres no llegan a un acuerdo por la custodia de sus hijos, por lo que no entiende qué problema se quiere resolver. "Solo puede pensarse que se trata de facilitar que los hijos, en los momentos en que requieren más protección, queden como botín de guerra", dijo. "Sin embargo, este proyecto no resuelve el conflicto, sino que lo prende fuego".

El senador frenteamplista consideró que, en caso de implementarse, la propuesta oficialista dejará en una situación de vulnerabilidad extrema a las mujeres denunciantes y a los niños. También apuntó que las sedes judiciales y, sobre todo, la Defensoría de Oficio carecen de recursos y condiciones para cumplir lo que allí se requiere. Por el contrario, precisó, "dejó sin presupuesto y no avanzó" en un tema que configuraría una respuesta central a este problema, como es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

Carrera cuestionó la decisión de su colega colorada Carmen Sanguinetti (Ciudadanos), cuya "sensibilidad" venía frenando desde hace varios meses la aprobación del proyecto que originalmente había presentado el Partido Nacional. Sin embargo, lamentó, Sanguinetti optó por llegar ahora a un acuerdo que "no protege a la niñez y a la adolescencia".

Graves errores

Los defensores de oficio participan en el 45% de los procesos judiciales comunes y del 91% de los procesos de urgencia ante las sedes de Familia Especializada. La gremial expresó este jueves su preocupación ante el nuevo proyecto de Corresponsabilidad en la Crianza, al tener un "enfoque adultocéntrico" ya que plantea de antemano, de forma "general y abstracta", el régimen de tenencia con el que se deberán regir todas las familias, sin atender especificadas y sin enfocarse en el interés superior de los menores.

La asociación señaló además que el proyecto incurre en "graves errores" respecto al rol del defensor que tendrá asignado el niño, que no es un "asistente del juez" o un "perito", sino que deberá actuar procesalmente en la defensa de su patrocinado del misma manera en que lo haría con un adulto.