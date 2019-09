Un Solo Uruguay se movilizará en Montevideo este jueves

El movimiento Un Solo Uruguay realizará una nueva movilización este jueves. Para ello, se concentrará frente al Palacio Legislativo desde la hora 8.30, para partir rumbo a la Torre Ejecutiva después de leída una nueva proclama, a la hora 13.

Aunque desde el movimiento prefirieron no adelantar cuánta gente esperan movilizar, se aclaró que "hay mucho movimiento y expectativa”, con adhesiones que se vienen concitando de parte de las gremiales agropecuarias desde hace varios días e incluso de parte de transportistas que "no se habían involucrado hasta ahora".

El vocero de Un Solo Uruguay, Marcelo Nougué, dijo a El Observador que los reclamos van en la misma línea que en el pasado –baja del déficit fiscal y costos del Estado, entre otros–, aunque hubo una predisposición desde el movimiento de mantener menos presencia mediática durante este año electoral.

Diego Battiste

Nougué explicó que la consigna “Evolución natural” responde a los dichos del presidente de la República, Tabaré Vázquez, quien en febrero de este año señaló, posteriormente al cierre de Fleischmann y al pedido de concurso de la citrícola Caputto, que eso era “la evolución natural de cualquier país y que hay empresas que terminan su vida útil y cierran, otras que abren, pero a veces es más noticia que se cierra una empresa que si abren tres”.

Nougué dijo que “la gran mayoría de los cierres de empresas que estamos viendo hoy es porque no logran sostener los costos que tienen”.

“Cuando se habla que las empresas cumplen un ciclo, es así, pero cumplen un ciclo en relación a su función en la sociedad. No es lo que está pasando hoy, que hay gente que está cerrando no porque no haya lugar en el mercado para sus productos”, argumentó el productor agropecuario.

Carlos Pazos

Entre las gremiales que ya anunciaron acompañarán la movida de Un Solo Uruguay, se destacan la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) y la Federación Rural.

A su vez, el movimiento tendrá, al igual que en 2018, un stand en la Expo Prado y continuará juntando firmas en contra de la obligatoriedad de la inclusión financiera, comentó Nougué.

También agregó que el único candidato a la presidencia con el que han mantenido alguna reunión fue con el presidenciable por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, por iniciativa del propio candidato, quien pidió una instancia de intercambio.