Una buena para los extranjeros que no volvieron: su cuarentena se achica a una semana

Peñarol vuelve en esta jornada de lunes a Los Aromos luego de tres meses sin entrenar en conjunto debido al parate existente por la pandemia mundial por el coronavirus en lo que se toma de alguna manera como el regreso del fútbol uruguayo, por más que el retorno oficial de la actividad está pautado para el 15 de agosto como fecha tope, la cual podría adelantarse para el 1° o para el 8 si las condiciones del virus se mantienen en un nivel aceptable.

Luego de que todo el plantel, cuerpo técnico y funcionarios, dieran negativo de covid-19 en los tests que se realizaron la semana pasada en el Estadio Centenario y en la propia concentración del club, el grupo aurinegro volverá en dos grupos separados por 40 minutos para mantener el distanciamiento social.

Diego Battiste

El protocolo es bien claro en cuanto a que los entrenamientos y accesorios a los mismos son a puertas cerradas. Tanto el de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), como el elaborado por el propio club.

El primer grupo del plantel está citado para la hora 9 en Los Aromos, en tanto que el resto lo hará 40 minutos más tarde.

Se achicó la cuarentena

Más allá que desde el viernes a última hora están habilitados para retornar al país sus tres futbolistas extranjeros que permanecían en sus respectivos países, Xisco Jiménez en España, Christian Bravo en Chile y Gabriel Rojas en Argentina, y que se los espera para el correr de esta semana, ninguno de los tres está obligado a realizar una cuarentena de 14 días.

Según explicó una fuente del club a Referí, una vez que arriben al país, la cuarentena será de siete días y allí se les realizará un hisopado en un laboratorio privado que en solo cinco horas tiene el diagnóstico definitivo acerca de si tienen o no el covid-19.

En caso de que los resultados sean negativos, los jugadores podrán sumarse al resto del grupo enseguida, lo que implica un adelanto de una semana respecto a los tiempos que se manejaban anteriormente, por lo que se entiende que es una buena noticia.

AFP

Christian Bravo

A su vez, según pudo saber Referí, el chileno Christian Bravo deberá viajar desde su país hacia San Pablo debido a que no hay vuelos directos desde Santiago de Chile hacia Montevideo.

Una vez en la ciudad paulista, el volante pernoctará una noche para poder tomarse un vuelo desde allí hasta la capital uruguaya.

Urreta y Gargano sin exigencias

Para estos primeros días en los que retorna el plantel a entrenar en grupos, se espera el retorno de los dos futbolistas que fueron intervenidos quirúrgicamente de la rotura de ligamentos cruzados.

Tanto Walter Gargano –quien ya estaba entrenando en Los Aromos antes de que comenzara el parate por la pandemia ya que fue operado en noviembre pasado–, como Jonathan Urretaviscaya, que fue intervenido en febrero, volverán de forma paulatina con sus compañeros.

Leonardo Carreño

Walter Gargano

A Gargano le queda muy poco tiempo para que la sanidad comandada por Edgardo Rienzi le dé el alta definitiva, mientras que Urretaviscaya tendrá que esperar un poco más.

De todas maneras, los dos ya hacen ejercicios con pelota, pero se los llevará con escasa exigencia.

A su vez, cabe recordar que como informó días pasados Referí, la posibilidad para que Urretaviscaya pueda volver a firmar con los aurinegros un préstamo aparece como “muy difícil”, según comentó un directivo.

El volante tiene un año más de contrato con Monterrey de México y perdió un buen dinero en estos seis meses que estuvo en Montevideo y no pudo jugar por la lesión.

No solo Peñarol le debe algunos salarios, sino que por haber llegado últimamente al país, no contaba con los jornales necesarios como para que pudiera aplicar para el seguro de paro, por lo que desde ese punto de vista, no pudo percibir dinero alguno.

Leonardo Carreño

Jonathan Urretaviscaya

Cabe consignar que el futbolista hizo un esfuerzo económico muy importante para volver por cuarta vez a los aurinegros, ya que vino a Uruguay a percibir la mitad del salario que cobraba en México.

Además, Monterrey lo espera al otro día que venza el préstamo con Peñarol que caduca el 30 de este mes y es más que complicado que pueda darse un nuevo vínculo.

Si bien tanto el jugador como su representante, Gastón Fernández, hacen lo posible para que se pueda quedar en los mirasoles, su presencia desde julio está prácticamente descartada.

Los otros dos futbolistas a los que se les termina el contrato en 15 días son Gabriel Rojas y Guzmán Pereira. Por el primero, todo indica que no seguirá en Peñarol, mientras que aún no hay decisión de Diego Forlán respecto a Guzmán, uno de los actuales referentes del plantel.

La espera terminó y hoy comienza su nueva normalidad.

Peñarol retorna a Los Aromos y en grupos para comenzar a ponerse al día para el retorno del Torneo Apertura, si es posible y como todos quieren, el próximo 1° de agosto.