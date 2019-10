Una hora de distensión entre Fernández y Macri para avanzar "hacia un país previsible"

Se dieron duro durante la campaña, en el par de debates de candidatos e incluso en la noche electoral del domingo, en particular con un par de dardos del triunfador Alberto Fernández en los que hizo referencia a las "cenizas que nos dejan" y al poder que "vuelve a los argentinos".

Pero esta mañana, al menos durante la hora que duró su desayuno —solo café porque cada uno había apurado la primera comida del día— en la Casa Rosada, eran dos hombres distintos. Despojados del traje de candidatos, Fernández y Macri actuaron como estadistas frente a la realidad apremiante de su país, en el que sobra pobreza y escasean las perspectivas.

En su primer encuentro personal, antes solo habían cruzado chats, malas caras y algún que otro desplante, reinó la cordialidad y el deseo de cooperación en el proceso de transición hacia el 10 de diciembre, cuando uno dejara el cargo al otro. Ambos estaban de buen humor, consigna una crónica de Infobae.

Uno será el nuevo presidente, quizás con menos votos de los esperados, pero legítimo ganador en un proceso sin tachas (que no es poco en la convulsionada región); y el otro, en la recta final de campaña si bien no se cumplió el "si se puede", redondeó un 40% que lo coloca en la oposición con un perspectiva mucho menos sombría de lo que se aventuraba. No hubo goleada pero sí cambio.

La política suele ser, en muchos casos, un estado de ánimo: 40% en Argentina después de cuatro años de mandato evita un destrozo prematuro en Juntos por el Cambio; y del otro del Río de La Plata, un 40% del Frente Amplio después de 12 años de mandato deja una sensación inicial de orfandad.

No trascendieron los detalles de lo que hablaron estos dos hombres esta mañana, pero transfirieron a sus próximos y a los más lejanos, a las oficinas de los centros mundiales de la economía —a ese "ogro" de las pesadillas latinoamericanas (FMI), que se ofreció para abordar "los desafíos" de Argentina— que hablando se entiende la gente. Eso es, apuntan los medios, lo que esperan los mercados.

Lo primero, una transición ordenada. Y el primer paso se dio esta mañana. Fernández ya tiene armado un equipo de 40 hombres y mujeres para examinar hasta el hueso la realidad del país que se va a encontrar.

Tres hombres y una mujer, que fue tiempo atrás su pareja, coordinan ese equipo, con Santiago Cafiero, su mano derecha electoral, al frente. Cafiero es un joven político, de 40 años, de cuna peronista: hijo de Juan Pablo Cafiero y nieto de Antonio Cafiero, este último un dirigente del Justicialismo, fallecido en 2014; ministro, diputado, senador y Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

El diario La Nación cuenta que Cafiero y Fernández empezaron a coordinar su vínculo personal hace un par de años en otra contienda electoral. Junto a él, estarán Wado de Pedro, hombre de confianza de Cristina Fernández, como apunta el diario bonaerense; el exministro de Justicia de Néstor Kirchner, Gustavo Béliz; y la abogada Vilma Ibarra, exdiputada y asesora de Fernández en temas legales, con quien mantuvo un noviazgo.

Los medios indican que de ese amplio grupo que se encargará de modelar la transición de mando, saldrán buena parte de los cargos ministeriales, que acompañarán a Fernández en el inicio de su mandato.

El senador Miguel Angel Pichetto, que acompañó a a Macri en la fórmula presidencial, en declaraciones a la prensa antes de entrar a una reunión de gabinete en la Casa Rosada valoró la reunión sostenida entre los que hasta hace 24 horas eran encarnizados rivales: "marca un cambio de época" en la cultura política de la Argentina.

Y añadió que si hay un escenario como este de esta mañana de lunes, "me parece que la Argentina puede ser un país previsible"