Una interpelación sobre el Antel Arena que derivó en ANCAP y el procesamiento de Sendic

Una sesión del Senado que tenía como objetivo que la ministra de Industria, Carolina Cosse, y jerarcas de ANTEL respondiersn 42 preguntas sobre el ANTEL Arena formuladas por el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, en una interpelación que anunció hace dos meses, derivó en una discusión entre legisladores sobre las empresas públicas y el rol del Estado.

El que dio pie al debate político fue el frenteamplista Marcos Otheguy, para quien “buena medidas de estos debates trasuntan un desprecio por lo público”. “Hay un ataque sistemático, solapado, hacia lo público. Vamos a seguir defendiendo todo lo que hicieron las empresas públicas porque han cumplido un rol fundamental. Vamos a seguir insistiendo con este debate”, afirmó.

Sus declaraciones dieron pie a que el ANTEL Arena pasara a un segundo plano y cobrara protagonismo ANCAP, con el procesamiento del exvicepresidente de la República Raúl Sendic incluido. El colorado Pedro Bordaberry pidió la palabra para cuestionar los dichos de Otheguy por “no entender el rol en democracia de la oposición, que es el control de las empresas públicas y los ministerios”. “¿Estuvimos mal en ANCAP? Hicieron un agujero de US$ 2000 millones y lo reconocieron. ¿Eso es estar en contra de ANCAP? No, es defenderla”, dijo.

“Del tema ANCAP me queda una foto, porque todo eso en la Justicia fue archivado. Hay un exjerarca del gobierno que fue procesado producto de una investigación de dos periodistas. En 99% del caso la Justicia le dio la razón al informe que votó el Frente Amplio”, le retrucó Otheguy.

En tanto, el senador nacionalista Luis Lacalle Pou retornó al concepto manejado por Otheguy sobre “desprecio por lo público” pero desde un ángulo opuesto. Para Lacalle Pou “desprecio por lo público es lo que ha habido (en el Frente Amplio) y basta mirar alrededor”.

“Hubo colegas que estaban sentados ahí adelante y se tuvieron que ir y están procesados por el desprecio por lo público”, dijo y agregó: “Hay desprecio por lo público para fines privados, para hacer campaña política. Está el ejemplo del ANTEL Arena y de ANCAP. El Estado no es de los políticos, es de la gente. Es el que nos banca, el que nos vota. Nosotros somos sus empleados. Hay que ser transparentes y darles información”.

La discusión política continuó con legisladores del Frente Amplio que destacaban logros en los tres períodos de gobierno de la izquierda y cuestionamientos de la oposición. “No se puede estar presumiendo siempre que cuando alguien hace algo bien capaz que estamos buscando un cargo político”, dijo, por ejemplo, el frenteamplista Enrique Pintado. Del otro lado, Luis Alberto Heber recordó que el presupuesto para el Hospital de Clínicas fue “cero” y con los US$ 82 millones que insumió el ANTEL Arena –cifra que confirmó la ministra Cosse- “se podrían haber construido dos hospitales”. “No pueden desde el gobierno tener la soberbia de no admitir la situación que está planteando el senador Mieres”, afirmó.

La interpelación

Para Mieres, la construcción del centro de eventos inaugurado a mediados de mes es “inconstitucional”. El senador cuestionó contrataciones, costos, demoras en la entrega de la obra y falta de transparencia por parte del organismo. Las respuestas de los interpelados fueron bastante similares en todos los casos: “No ha habido nada imprevisto”, “es un proceso ajustado a derecho, transparente, eficiente y apegado con los principios de la democracia de las compras pública”, “el error de cálculo lo negamos rotundamente”.

La oposición ha reiterado que el monto manejado inicialmente era de US$ 40 millones y terminó costando el doble. "Si en algo que he tenido control y rigurosidad ha sido todo este proyecto. Ha estado todo muy ajustado a lo proyectado y presupuestado", aseguró la ministra. La jerarca manifestó que ANTEL Arena "no se construyó en una isla" sino en un barrio de 112 años, lo que insumió la construcción de una escuela, de una cancha de baby fútbol y de una plaza de 9 hectáreas, así como "el reacondicionamiento de toda la zona" y la instalación de un estacionamiento para 1300 vehículos.

Esas expresiones fueron ratificadas por el presidente de ANTEL, Andrés Tolosa, para quien "no es verdad que se presupuestó una cosa y salió otra".

"La eficiencia de los procesos competitivos donde participaron más de 80 empresas nos permite asegurar los mejores precios. Hemos logrado los mejores precios para los niveles de calidad proyectados", dijo. Según Tolosa, la construcción permitió que la zona pase a conocerse como "el barrio del ANTEL Arena".

Mieres, en tanto desaprobó los fundamentos de Cosse y el directorio de ANTEL y consideró que la defensa que se había realizado era “de una gravedad tremenda”. El legislador decidió hacer la interpelación luego de que mucha de la información solicitada, en un pedido de informes que realizó, se calificara como “reservada” bajo el argumento de que compite con privados y dar esas respuestas puede jugarle en contra en esa libre competencia.

“Lo que más me preocupa es que hemos escuchado la teoría del secreto. Que se venga a sostener que esto está bien me parece tremendo, de una gravedad enorme. Una de las tendencias mundiales es que hay que aumentar la transparencia y acá se defendió la idea de que ANTEL tiene derecho a ocultar”, afirmó el senador.

Mieres considera que “se ha engañado al país cuando se sostuvo en oportunidad de tomar la decisión de construir el ANTEL Arena, que eso es lo que hacen buena parte de las empresas de telecomunicaciones en el mundo”. Mieres reiteró que los ejemplos de arenas con nombres de empresas telefónicas del mundo no tienen las mismas características que el uruguayo ya que lo que hacen es pagar porque lleve su nombre, pero en ningún caso fueron construidos por la empresa.

Tras casi seis horas, el Senado aprobó una moción que consideraba satisfactorias sus declaraciones, con los votos del Frente Amplio. Para Mieres y el resto de la oposición, la ministra ocultó información y no justificó debidamente contrataciones ni gastos millonarios.