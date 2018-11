Una maratonista que corre en la Justicia

Su nombre fue propuesto por el Frente Amplio como posible reemplazo del exministro Ricardo Pérez Manrique y la mayoría de la oposición está de acuerdo, aunque consideran que deben pasar algunos años más hasta llegar a ocupar un sillón en el Palacio Piria.

Si bien gran parte de su ejercicio como jueza fue en la materia penal, el primer trecho dentro del Poder Judicial lo inició en 1992 como actuaria. Llegó al siguiente mojón cuando asumió el rol de asistente técnica del exministro de la SCJ Nelson García Otero y empezó a ejercer como magistrada en un juzgado de paz de Montevideo. Durante años trabajó dedicándose a temas civiles, laborales y de lo Contencioso Administrativo en el interior del país.

Sus primeros metros con causas penales los corrió en Paso de los Toros, pero su aspiración era dedicarse a civil. O al menos eso quería en un principio. "Sentía que la forma de trabajar en penal no era lo que a mí me gustaba. Me rechinaba bastante", cuenta desde la oficina que ocupa hace poco menos de un año en la que trabaja, ya un poco más lejos de la vida de los juzgados, por la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), al que sueña con ver en funcionamiento.

Cuando estaba en un juzgado laboral de Maldonado le pidió especialmente al exministro de la SCJ Daniel Gutiérrez pasar a uno civil, si se generaba una vacante. A una semana de su pedido, Gutiérrez la llamó por teléfono. "Tengo una idea: ¿se anima a pasar a penal?", le preguntó. "Querían hacer un cambio de un juez que estaba en penal para que pasara a laboral y pensaron que yo podía servir en penal. Se le ocurrió, no sé por qué", dice Gatti a El Observador. Gutiérrez tiene claro por qué le hizo esa sugerencia. Según dijo a El Observador, fue por "un tema de carácter". "Por la decisión y firmeza de sus decisiones", agregó.

Poco convencida, Gatti fue a visitar a un colega del que también se sentía amiga. Llegó al despacho del actual fiscal de Corte, Jorge Díaz, que en ese entonces era juez penal, antes de las 8 de la mañana. "Recuerdo que le dije que me parecía fantástico, una incorporación buenísima. Y no me equivoqué", dijo Díaz consultado por El Observador.