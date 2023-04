Una oferta limitada de ganado sigue impulsando los precios

Los precios del ganado gordo y los de la reposición de haciendas se afirman en el mercado local. En tanto, comienza la trilla de los cultivos de verano que pondrá en números el quebranto de la cosecha de soja y maíz, con grandes áreas perdidas y escasos rendimientos. Los precios internacionales cerraron la semana con subas importantes para el maíz y el trigo, y más limitadas para la soja. El mercado lanero de Australia tuvo receso esta semana y en Uruguay no se reportaron operaciones por parte de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana.

Con valores en ascenso y una oferta de ganado preparado que seguirá limitada en el corto plazo, el mercado ganadero recuperó dinamismo luego de Semana Santa.

Van 12 semanas de suba para el ganado gordo. Buena parte de los negocios por los novillos se dan entre US$ 4,20 y US$ 4,30 por kilo, con algún lote de punta que cruza ese rango.

Los negocios de ganado de corral con destino a frigorífico tienen una amplia gama de valores dependiendo del tipo de acuerdo. Se han concretado ventas sobre US$ 4,50 el kilo.

Hay clara preferencia por vacas en el mercado. Los precios de punta llegan hasta US$ 4,10 y en carcasas bien pesadas se obtiene algún centavo más.

Faena en baja

Varias plantas no están operado y la semana pasada la faena fue de 28.224 vacunos. En lo que va del año el volumen faenado está 20% por debajo de igual periodo de 2022.

“La reducción de actividad no ha logrado compensar la baja disponibilidad de oferta que hay, y eso hace que el mercado no solo mantenga la firmeza ,sino que logre algún centavo más esta semana”, dijo Gustavo Basso, director de Gustavo Basso Negocios Rurales.

Hacia adelante “no hay casi chance de que aparezca mucha oferta, continúa la restricción”, dijo el operador.

Desde su punto de vista, cuando comience a salir ganado de los corrales en la próxima ventana de cuota 481 la industria podría tener una mejor disponibilidad de oferta de ganados bien terminados. “Creo que la demanda va a intentar restringir al máximo la actividad para intentar contener una suba, que de acuerdo al desbalance que hay entre oferta y demanda parece inevitable”, sostuvo.

La suba en los valores del gordo no se corresponde a una mejora en los mercados externos, comentó un industrial consultado. China está más floja en precio y demanda. Por lo pronto, el precio de exportación consolida una mejora en 30 días, con un promedio de US$ 4.476 por tonelada, de acuerdo a los últimos datos provisorios del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Hay un interesante empuje forrajero, pero el déficit hídrico todavía no queda atrás. Las aguadas en gran parte del país siguen sin poder recuperarse. El impacto de la sequía se ha hecho sentir en el peso del ganado enviado a planta. El novillo en cuarta balanza mostró su menor peso en cinco años, 269 kilos, de acuerdo a los últimos datos de INAC. Y el valor en pie en los dos últimos meses tuvo la caída más pronunciada de, al menos, los diez últimos años.

En el mercado de reposición hay buena demanda, pero selectiva. En el remate Select de Pantalla Uruguay esta semana se vendió 100% de la oferta con una suba de 7% en el promedio de los terneros a US$ 2,64. En Plaza Rural también la colocación fue total para los teneros, con un promedio de US$ 2,58, un 2,6% arriba del remate anterior.

En lanares, el mercado sigue con un buen nivel de actividad, con precios firmes y colocación ágil para todas las categorías. Los corderos pesados promedian US$ 3,40, los capones US$ 3,12 y las ovejas US$ 3,03.

A diferencia de la faena vacuna, con casi 150 mil cabezas menos que el año anterior, la faena ovina ha crecido 31% en lo que va de 2023 frente a un año atrás, sumando 460.983 animales.

A pesar de la recuperación del volumen faenado y también exportado, los valores pagados por los mercados externos siguen siendo ampliamente inferiores a los del año pasado. En los últimos 30 días móviles el promedio por tonelada exportada fue de US$ 4.052 y en el acumulado anual US$ 3.898, 24% por debajo de los US$ 5.127 logrados en mismo periodo de 2022.

Menguada producción de soja en el sur de América.

El panorama en granos

En Argentina se volvió a ajustar la expectativa de producción de soja desde 27 a 23 millones de toneladas, según la Bolsa de Comercio de Rosario. En Uruguay, las primeras chacras trilladas muestran bajos rendimientos (de 1.000 kilos por hectárea o menos) y se estima que entre 60% y 70% del área de soja se perdió así como el 90% de la de maíz.

En el mercado de soja, los futuros en Chicago ajustaron a la baja en la jornada del viernes, cerrando la semana con un leve incremento de US$ 548 a US$ 551 en la posición mayo y de US$ 537 a US$ 539 para julio.

Las perspectivas de cosecha de Brasil siguen aumentando y el gran volumen volcado al mercado presiona el precio a la baja y concentra la demanda de China, en una semana en que el presidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva concretó su postergado viaje a Beijing.

A la presión bajista se suma que el Ministerio de Agricultura de China propuso reducir el uso de harina de soja en las raciones de alimentación animal del 14,5% a menos del 13% en tres años. A su vez, las condiciones climáticas para la siembra en regiones clave de Estados Unidos mejoraron en los últimos días.

La expectativa por las ventas de soja de Argentina con el programa de estímulo que mejora el tipo de cambio también inciden a la baja.

El maíz cerró con subas de más de US$ 5 el viernes y registra su cuarta semana consecutiva al alza, sostenidas en las compras de China en Estados Unidos. La tonelada de maíz para la posición mayo cerró a US$ 262 en Chicago frente a US$ 253 de la semana pasada y US$ 250 para mayo, con un incremento semanal de US$ 6 por toneladas.

Las tensiones en la zona del Mar Negro contribuyen a generar presión alcista, producto de la incertidumbre por el abastecimiento de cereal desde Ucrania.

También influye el fortalecimiento del real, que resta competitividad a las exportaciones de Brasil, así como el incremento del precio del petróleo que otorga sostén a las materias primas usadas para biocombustibles.

El trigo volvió a la senda alcista y consiguió cerrar una semana con balance positivo, luego del ajuste de la jornada previa. Cotizó a US$ 250,78 para mayo y US$ 254,45 para la posición julio, con ajustes de 1% y 0,65% respectivamente.

En el mercado del trigo crece la preocupación por la situación en los puertos del Mar del Norte, con la firme postura de Moscú de finalizar el 18 de mayo con el acuerdo actual si no se cumplen las condiciones de acceso a mercados financieros y la reapertura de exportaciones energéticas y de fertilizantes.

Las condiciones meteorológicas siguen siendo preocupantes para el trigo de Kansas, principal estad productor en Estados Unidos, por la intensa sequía que perjudica al 80% de los cultivos, al tiempo que mejoraron las perspectivas para los trigos de primavera y para los cultivos en la Unión Europea y en Rusia.