Una vaca milagrosa y la clásica historia de miedo: lo que tenés que ver este fin de semana en streaming

First Cow

La directora estadounidense Kelly Reichardt es uno de los nombres más interesantes del cine independiente contemporáneo. Después de títulos pequeños pero muy bien recibidos, como Old Joy, Wendy y Lucy o Certain Women, Reichardt llega a las plataformas de streaming con la esperada First Cow, una historia de amistad ubicada en la época de los colonos en Estados Unidos y que ha sido catalogada por varios críticos como una de las mejores películas del año que pasó. En pocas líneas, First Cow reúne a dos hombres que en la década de 1820 huyen de una banda de cazadores y se encuentran con una posibilidad que los puede hacer ricos: una premiada vaca lechera. Disponible en Mubi.

Girls

Girls pone en escena a una escritora en la búsqueda incansable del lugar para sus letras en medio de Manhattan, y que además, junto con tres amigas en sus veintes, trata de dar sentido a su vida, a su relaciones y sobrevivir, de paso, al camino hacia la independencia. Sin estridencias ni edulcorantes, cada una de ellas se enfrenta a los sucesivos golpes de la vida, que a veces golpea más de lo que esperaban. Lena Dunham creó en 2017 una comedia —por momentos incómoda— con personajes odiosos y queribles al mismo tiempo, y se puso de protagonista sin miedo a mostrarse con honestidad. De alguna forma la serie, compuesta por seis temporadas, se convirtió en el espejo de una generación que hasta ahora no había sido retratada en la televisión: los millennial. Es un buen momento para descubrirla o volver a verla. Está disponible en HBO Max.

La clásica historia de terror

El mes de julio ha sido particularmente prolífico para Netflix en materia de estrenos originales abocados al terror. Después de la exitosa trilogía de La calle del terror, que estrenó su última entrega este viernes, apareció también La clásica historia de terror, una película italiana que apela a unir algunos de los temas clásicos del género en una película metaficcional, del estilo de la genial La cabaña del bosque (2011). Acá, un grupo de extraños queda varado en un bosque al sur de Italia, y deberán luchar con todas sus fuerzas para salir vivos y contar el cuento. Está claro: varios no lo van a poder hacer. Disponible en Netflix.

La delicadeza

Una ejecutiva parisina enviuda inesperadamente y cae en un abismo emocional. Sin embargo, su entusiasmo por la vida y las ganas de afrontarla regresan cuando inicia una relación romántica con uno de sus empleados, un asunto que con el paso de los días se volverá más y más complejo. La película está protagonizada por Audrey Tatou (Amélie) y la dirigen los hermanos David y Stéphane Foenkinos, y se basa en el libro homónimo del primero. Estrenada originalmente en 2011, La delicadeza estuvo nominada a varios premios César —los Oscar franceses — y fue catalogada como una de las mejores historias de amor de aquel año en Francia. Disponible en Amazon Prime Video.