Unidad, hambre, FMI, cambios en la Justicia: claves del discurso de Alberto Fernández

El discurso de asunción del mando de Alberto Fernández, que duró más de una hora, tuvo puntos salientes en los que el nuevo presidente argentino marcó algunas de sus prioridades.

En varios pasajes mostró una intención importante de tender puentes y apelar a terminar con la "grieta", alejándose de la impronta kirchnerista, mientras que en otros se mostró combativo, sobre todo en el llamado a revertir la complicada situación económica del país, de la que culpó sin ambagues a la gestión Macri. Además, hizo anuncios importantes en materia de justicia, en línea con los intereses K.



Apelación al respeto en el disenso

Habló de eliminar la grieta, de construir en el disenso. Dijo que no habrá unanimidades, pero llamó a dejar de perseguir al que piensa diferente. Tras los combativos años del kirchnerismo (y con la ahora vicepresidenta Cristina Fernández al lado) y cuatro años de macrismo que no redujeron la grieta sino que la ahondaron, fue un detalle llamativo, sobre todo por el énfasis y la extensión que le dedicó a hablar sobre este tema. También lo hizo en los gestos, por ejemplo, sus menciones a Alfonsín y su abrazo con Macri, que resaltó aún más tras el gélido saludo entre el presidente saliente y Cristina.

Algunas frases destacadas

“Superar los muros emocionales, significa que todas y todos seamos capaces de convivir en la diferencia y que reconozcamos que nadie sobra en nuestra Nación, ni en su opinión, ni en sus ideas, ni en sus manifestaciones”.

“Apostar a la fractura y a la grieta significa apostar a que esas heridas sigan sangrando. Actuar de ese modo, sería los mismo que empujarnos al abismo. Lo expreso desde el alma, tanto a quienes me votaron como a quienes no lo hicieron. No cuenten conmigo para seguir transitando el camino del desencuentro. Quiero ser el Presidente capaz de descubrir la mejor faceta de quien piensa distinto a mí. Quiero ser capaz de corregir mis errores, en lugar de situarme en el pedestal de un iluminado”.

“Al decir esto no ignoro que los conflictos que enfrentamos expresan intereses y pujas distributivas. Pero también soy consciente de que, si actuamos de buena fe, podemos ser capaces de identificar prioridades urgentísimas y compartidas para acordar después mecanismos que superen aquellas contradicciones”.

Lucha contra el hambre

Lo situó como el principal problema del país y la principal prioridad de su gobierno. Dijo que la primera reunión de trabajo será la del grupo Argentina contra el hambre, integrado por diversos actores de la sociedad. Y lo ató con casi todos los siguientes puntos de su discurso: “Sin pan no hay democracia”, destacó parafraseando a Alfonsín. Fue el tramo en el que dedicó críticas más duras al gobierno saliente, señalándolo, por sus políticas, como el culpable de la “catástrofe social”. Y dijo que no enviará al Parlamento el proyecto de presupuesto del gobierno saliente, sino que hará uno nuevo luego de definir cómo se negociará con los acreedores internacionales. “Sus números no reflejan ni la realidad macroeconómica, ni las realidades sociales, ni los compromisos de deuda que realmente han sido asumidos”, dijo.

También pidió “solidaridad” a los “más privilegiados”, para sostener el esfuerzo de que “todos los argentinos se sienten a la mesa como comensales”.

Frases destacadas

“Más de 15 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria en un país que es uno de los mayores productores de alimentos del mundo. Necesitamos que toda la Argentina unida le ponga un freno a esta catástrofe social. Uno de cada dos niñas y niños es pobre en nuestro país. Sin pan no hay presente ni futuro. Sin pan la vida solo se padece. Sin pan no hay democracia ni libertad”.

“Tenemos que decirlo con todas las letras: la economía y el tejido social hoy están en estado de extrema fragilidad, como producto de esta aventura que propició la fuga de capitales, destruyó la industria y abrumó a las familias argentinas”.

Repago de deuda

Fue muy claro, y no hubo sorpresas respecto a lo que se venía manejando: dijo que Argentina renegociará su deuda, pero que antes priorizará que el país se ponga de pie. Y culpó a los acreedores y al anterior gobierno por acordar condiciones que según él, se sabía que no se podían cumplir.

Frases destacadas

“No hay pagos de deudas que se puedan sostener si el país no crece. Tan simple como esto: para poder pagar, hay que crecer. Buscaremos una relación constructiva y cooperativa con el Fondo Monetario Internacional y con nuestros acreedores. Resolver el problema de una deuda insostenible que hoy tiene Argentina no es una cuestión de ganarle una disputa a nadie. El país tiene la voluntad de pagar, pero carece de capacidad para hacerlo”.

“El Gobierno saliente tomó una inmensa deuda sin generar más producción con la cual obtener los dólares imprescindibles para pagarla. Los acreedores tomaron un riesgo al invertir en un modelo que ha fracasado en todo el mundo una y otra vez. Nosotros queremos resolver el problema y para eso necesitamos que todas las partes trabajemos responsablemente”.

Región

Mencionó al Mercosur, a Brasil y el reclamo por las Islas Malvinas. No habló de Uruguay. Básicamente hizo referencia a una política exterior pragmática, inserta en el mundo pero protegiendo los intereses de los argentinos, “como hacen las naciones desarrolladas”. En el aire queda la pregunta de qué pasará con el TLC con la Unión Europea, que según el nuevo gobierno afecta los intereses del sector industrial argentino.

Frases destacadas

“Todos estos desafíos debemos afrontarlos en un contexto internacional convulsionado. Argentina no debe aislarse y debe integrarse a la globalización. Pero debe hacerlo con inteligencia preservando la producción y el trabajo nacional”.

Vamos a robustecer el MERCOSUR y la integración regional, en continuidad con el proceso iniciado en 1983 y potenciado desde 2003.

Con la República Federativa del Brasil, particularmente, tenemos para construir una agenda ambiciosa, innovadora y creativa, en lo tecnológico, productivo y estratégico, que esté respaldada por la hermandad histórica de nuestros Pueblos y que va más allá de cualquier diferencia personal de quienes gobiernan la coyuntura”

Reforma de la Justicia y causas de corrupción

Uno de los puntos que levantó más aplausos y que seguramente genere más polémica: anunció que intervendrá la Agencia Federal de Inteligencia, y que le eliminará los fondos reservados con los que actúa, y lo extendió a las fuerzas armadas y policiales. Agregó que enviará al Parlamento un ley que reforme el sistema de Justicia. Dijo que usará esos recursos reservados para el programa contra el hambre, y dejó una frase de esas que valen un título: “Nunca más al Estado secreto”.

De hecho, hizo hincapié en esa fórmula del “Nunca más”, que tanto peso tiene en estos países por el recuerdo de las dictaduras militares, dándole con eso una especial relevancia. “Nunca más a los sótanos de la democracia. Nunca más es nunca más”.

Es un punto sensible, y una clara concesión a sus socios kirchneristas, ya que ese organismo había sido una parte clave del procesamiento de varios jerarcas K. Referido a eso también son las menciones al estado de derecho y a los encarcelamientos sin condena firme que se dieron durante el gobierno de Macri. En la práctica seguramente signifique congelamiento de muchas de esas investigaciones, y excarcelación de quienes no tengan sentencia firme. “Cuando se presupone la culpabilidad de una persona sin condena judicial se está violentando no sólo la Constitución, sino los principios más elementales del Estado de Derecho”, dijo.

La mención al Estado de Derecho es otro claro guiño a Cristina: de hecho, fue la columna vertebral de la última declaración de la expresidenta ante la Justicia, en el marco de la causa Hotesur, donde acusó a la Justicia de una persecución a la Justicia y dijo que muy pronto los jueces que la juzgan deberían dar cuenta de sus actos.

También llamó a combatir de lleno la corrupción.

Principales frases

“Una democracia sin justicia realmente independiente no es democracia. Sin una justicia independiente del poder político, no hay república ni democracia. Solo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrenten. Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por los gobernantes y silenciadas por cierta complacencia mediática”.

“Por eso hoy vengo a manifestar frente a esta Asamblea y frente a todo el Pueblo Argentino, un contundente Nunca Más. Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, “operadores judiciales”, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno. Lo digo con la firmeza de una decisión profunda: Nunca más es nunca más. Porque una justicia demorada y manipulada significa una democracia acosada y denegada”.

“Queremos una Argentina donde se respeten a rajatabla la Constitución y las leyes. Queremos que no haya impunidad, ni para un funcionario corrupto, ni para quien lo corrompe, ni para cualquiera que viola las leyes. Ningún ciudadano por más poderoso que sea está exento de la igualdad ante la ley. Y ningún ciudadano, por más poderoso que sea, puede establecer que otro es culpable si no existe debido proceso y condena judicial firme”.

Medios

Los medios de comunicación fueron un tema extremadamente sensible durante la era K, y Alberto Fernández no lo esquivó. ¿Qué fue lo más relevante? No habrá publicidad para periodistas individuales sino para programas vinculados a la educación.

Principales frases

“No queremos avisos pagos con dinero de todos para que elogien las bondades del gobierno de turno. No habrá pauta del Estado para financiar programas individuales de periodistas. Sólo se destinará a instituciones periodísticas. En la relación con los periodistas, más que nunca tiene sentido aquella frase de que “las cuentas claras conservan la amistad y el respeto”.



Violencia y mujeres

El nuevo presidente argentino ha dado fuertes señales de apoyar decididamente la agenda feminista. Lo cual tiene en la mesa un tema clave: la legalización del aborto, que fue ignorado durante la era K y que fracasó en el Senado durante el gobierno de Macri, luego de haber sido aprobado por la Cámara de Diputados. Sin embargo, no lo mencionó directamente, sabiendo que es uno de los temas más divisivos incluso dentro de su coalición peronista.

También se declaró en contra del “gatillo fácil”, lo cual es casi un anuncio de que se echará atrás la política de seguridad de Patricia Bullrich.