Unión Europea analiza no renovar el contrato de vacunas contra el coronavirus con Astrazeneca

La Unión Europea (UE) no renovó por el momento su contrato de vacunas contra el covid-19 con AstraZeneca para después de junio y "verá" si lo hace, indicó el domingo el comisario europeo Thierry Breton, al día siguiente del anuncio de un nuevo acuerdo con Pfizer.

"No hemos renovado el contrato (con AstraZeneca) para luego del mes de junio. Veremos, estamos viendo lo que pasa", declaró el comisario europeo para el Mercado Interior, en declaraciones a la radio France Inter/France Info.

Preguntado por si esto significaba que no se recibiría más este inmunizante, Breton no quiso ser concluyente. "Todavía no se ha hecho, esperen", dijo. "Empezamos" a renovar el contrato con Pfizer/BioNTech pero "habrá otros", aseguró.

"Comenzamos con Pfizer porque estamos trabajando sobre la segunda fase, las vacunas de segunda generación", precisó. Se trata de "situarse antes que los otros" países para proseguir la campaña de vacunación, agregó.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el sábado un nuevo contrato para 1.800 millones de dosis de vacunas anticovid a Pfizer/BioNTech.

Este nuevo acuerdo se verá seguido de "otros contratos y otras tecnologías de vacunas", añadió.

El contrato con los laboratorios estadounidense y alemán prevé entregas este año y hasta 2023. Para su estrategia de inmunización, la UE apuesta por los fármacos de tecnología de ARN mensajero, como el de Pfizer/BioNTech y el de Moderna.

A raíz de ciertos efectos adversos en personas vacunadas con dosis de AstraZeneca, países europeos suspendieron por un tiempo el suministro pero luego lo retomaron.

La farmacéutica anglosueca AstraZeneca, que utiliza una tecnología más tradicional en su vacuna anticovid, está sufriendo muchos retrasos en las entregas, lo que ha llevado a la UE a presentar acciones legales contra la empresa.

Los términos del contrato no fueron respetados y la empresa no está en posición de aplicar una estrategia confiable para garantizar entregas en tiempo y hora", había indicado un vocero del ejecutivo europeo.

Astrazeneca entregó durante el primer trimestre del año 30 millones de los 120 millones de dosis acordadas con la UE. En el segundo trimestre, espera entregar 70 millones de los 180 millones previstos inicialmente.

AFP