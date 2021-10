Uno de cada cinco contagios de covid-19 en octubre fue entre menores de 9 años

Uno de cada cinco nuevos contagios de covid-19 en las tres primeras semanas de octubre fue entre niños menores de 9 años. Esta franja etaria registró el 21,2% de los casos y un crecimiento sostenido en las últimas tres semanas, de acuerdo a la actualización epidemiológica que publica mensualmente el Ministerio de Salud Pública y procesó El Observador.

Las personas de ese rango, aun sin vacunarse, encabezan el listado de las edades que más casos positivos agregaron al recuento diario que lleva el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). En las últimas tres semanas epidemiológicas (del 3 al 24 de octubre), según la forma de recolectar los datos del MSP, se generaron 2.899 contagios, de los cuales 614 correspondían a niños de 0 a 9 años.

Ese grupo poblacional experimentó un crecimiento continuo desde la primera semana de octubre, cuando llegó a 180 infecciones semanales (la semana anterior habían sido 98). Desde entonces, la cifra creció hasta 207 y luego se elevó a 227 semanales. Los niños menores de 9 años son el único grupo, según el corte etario del MSP, que registra tres semanas consecutivas de aumento de casos.

El crecimiento de los casos entre los niños ya había sido señalado por algunos expertos que también destacaron que no ha habido un aumento de las internaciones o casos graves en niños por covid-19 en este tiempo. Los menores de 12 años son los únicos que hasta ahora no se pueden inmunizar porque las vacunas no están aprobadas para esa franja etaria.

Según el informe del ministerio, los adultos jóvenes de 20 a 29 años sucedieron a los niños en el segundo lugar, con 504 nuevas infecciones, es decir, el 17,4% del total mensual. Fueron los segundos que más se contagiaron.

La franja tuvo un leve crecimiento semanal de 161 a 170 contagios (+5,5%) desde fines de setiembre a comienzos de octubre, que luego creció a 200, pero finalmente se relativizó en 134.

Un escalafón más abajo, con 476 casos (16,4% del total mensual), figuran los adolescentes de 10 a 19 años, que se infectaron mayormente durante la segunda semana de octubre -en 179 oportunidades-. En el primer registro semanal de ese mes, el grupo había acumulado 150 personas con covid positivo y al cierre del informe la cifra cayó a 147.

Las personas de hasta 29 años sumaron un total de 1.594 infecciones (55%) en las últimas tres semanas mientras que el resto de la población -mayores a 30 años- alcanzó 1.305 (45%), según los datos procesados por El Observador. Dentro de este segundo grupo, el listado que discrimina a los contagiados por rango de edad muestra que los adultos de 30 a 39 años fueron los que más casos aportaron, con 442 (15,2% del total mensual).