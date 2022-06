Urretaviscaya criticó a las nuevas generaciones de la hinchada de Peñarol

El delantero de River Plate Jonathan Urretaviscaya recordó cómo lo afectaban los insultos de los hinchas de Peñarol cuando defendía a los aurinegros.

Este sábado, a la hora 18.00, River Plate visitará a Nacional por la segunda fecha del grupo B del Torneo Intermedio. El partido se jugará en el Gran Parque Central y ambos equipos llegan líderes tras haber ganado en la primera fecha.

"Es un estadio muy lindo para jugar al fútbol. La gente me trata normal, alguna cosita dicen, pero es parte del folclore", dijo Urretaviscaya en entrevista con 100% Deporte, que se emite por Sport 890.

Consultado sobre si lo afectaban esos gritos de los hinchas, el ex Peñarol respondió: "No, me afectaba más cuando estaba en Peñarol, cuando me puteaban los míos, el resto no".

Y luego se explayó diciendo: "Te quita confianza cuando pasa eso en la tribuna, los que gritan no se están dando cuenta que le están haciendo peor al equipo. Es al revés, antiguamente la hinchada de Peñarol, cuando ibas 0 a 0 y te tenía que meter para adentro la gente empezaba a cantar las canciones, era todo lo contrario, terminabas ganando con el Bola Lima, el Tito Goncálvez, metiéndote para adentro, cantando y gritando las canciones, no los insultos. Pero todo ha cambiado, estamos en otra etapa de la vida, son nuevas generaciones y lo entiendo, hay que convivir con eso también".

Diego Battiste

Urreta jugó 14 partidos e hizo dos goles en su último pasaje por Peñarol, en 2020

Sobre Peñarol, Urreta dijo: "Debe ser difícil para Mauricio (Larriera) armar el equipo cuando se te fueron tantos jugadores y tenés que meter a tantos juveniles juntos al mismo tiempo. Capaz no estaba en los planes poner a tantos juveniles y los tenés que poner al mismo tiempo y cuando de los ocho que ponés capaz que cuatro no están para jugar. Pasa mucho en equipos chicos, pero cuando pasa en un equipo grande se nota mucho más y a la gente de Peñarol le duele mucho más".