Urretaviscaya no jugará más en Peñarol y Formiliano está en el radar de Inter

En junio de 2020 se fueron Guzmán Pereira y Gabriel Rojas. En agosto Ezequiel Busquets. En setiembre Enzo Martínez. En octubre Facundo Pellistri. En diciembre Xisco Jiménez, Christian Bravo, Mathías Pintos y Nicolás Franco. En enero Hernán Novick. En marzo, antes de que termine el Campeonato Uruguayo, Peñarol verá partir a otro jugador: Jonathan Urretaviscaya.

Su contrato vence el 15 de marzo y no será extendido hasta el final de la temporada. Si bien el tema lo está manejando personalmente el presidente Ignacio Ruglio, puertas adentro de Peñarol se sabe que el jugador se irá.

"Jona termina contrato el 15 de marzo y lo que está pasando con él me parece muy injusto. Un jugador puede andar bien o mal, le puede gustar más o menos a un entrenador, pero es raro que hagan un entrenamiento entre 22 y un jugador como Urretaviscaya quede afuera o que en una citación de 20 jugadores no esté para el partido, y justo a pocos días que se le venza el contrato", expresó a Vamos que Vamos, que se emite por AM 1050 su representante, Gastón Fernández.

"Por lo que es Jona para Peñarol, por lo que dejó para venir para Peñarol, que nadie lo valore me parece que no es la manera. No hablo del hincha, porque el hincha es hincha y lo que quiere es que el club gane, pero la gente de Peñarol sabe todo lo que hizo él para llegar", agregó.

Fernández desmintió que el mundialista en Rusia 2018 tuviera problemas con sus compañeros: "Tiene una relación excelente con todos los compañeros, lo quieren mucho. Hay referentes que lo llamaban para saber si había tenido algún problema con alguien cuando quedó afuera de los 22 en el fútbol interno. Él tiene ganas de jugar".

"No lo acompañaron los sistemas de juego que se armaron, pero no me meto porque no soy técnico, creo que lo apuraron un poquito por aquel problema que se había generado con Saralegui", dijo. Y se explayó: "Mario estaba en un momento que lo necesitaba, en momentos cruciales peleando en la Copa mientras el campeonato local se le iba y Peñarol es bravo, hay mucha presión de todos lados".

Urretaviscaya llegó a préstamo desde Monterrey a principios de año con Diego Forlán como entrenador. En la pretemporada en Los Angeles y en los amistosos previos al arranque de la temporada fue la gran figura del equipo. Pero en el último amistoso, contra Deportivo Maldonado, se lesionó de gravedad. Se rompió los ligamentos de la rodilla. La misma lesión que había sufrido en setiembre de 2018.

Fueron muchos meses para volver a las canchas. En medio de la recuperación decidió rescindir contrato con Monterrey y firmar contrato con Peñarol hasta el 15 de marzo, fecha en que se suponía el Uruguayo 2021 iba a estar terminado.

"Cuando volvió hizo un golazo contra Colo Colo por lo crack que es, pero no porque estaba para jugar. Tenía que haber tenido una recuperación como para ir más de a poco, no tiene la culpa Peñarol ni nadie, pero se dio así".

"Tengo excelente relación con Mauricio y amistad con Darío Rodríguez y no creo que Ruglio o (Guillermo) Varela llamen a Larriera para decirle 'a este no lo pongas más', porque no creo que Larriera o Darío lo aceptaran. Lo que sí es una situación rara", afirmó el empresario.

"Está triste. Sin dudas el que el más querría haber rendido más es él, está triste por la situación en caso que se tenga que ir, por irse de esta manera. Cada vez que vino a Peñarol dejó siempre muchísimo dinero. A veces las cosas no se dan como uno sueña o quiere. Pero es joven y tiene mucho por delante", concluyó.

Urretaviscaya tiene 30 años y con Peñarol jugó 14 partidos anotando dos goles. Solo en ocho fue titular.

L. Carreño

Su único gol en el Uruguayo 2020, contra Cerro

En el clásico del Clausura, donde futbolísticamente volvió a quedar en el debe contra Nacional, sufrió un choque contra Armando Méndez: un rodillazo en el cuádriceps, encima de su rodilla operada. Salió, se puso hielo en la zona golpeada y nunca más volvió a jugar. Eso fue el 3 de febrero. El 21 y el 26 estuvo en el banco ante Wanderers y Liverpool, pero no entró. Contra River Plate quedó afuera de la convocatoria.

En el balance, condicionado por las lesiones, su aporte fue pobrísimo en los futbolístico. Pero en Peñarol, además, se quiere evitar el riesgo de que el jugador se vuelva a lesionar en el club.

¿Qué pasa si el jugador se vuelve a lesionar? Peñarol deberá hacerse cargo no solo de su recuperación sino también de su salario -uno de los más importantes del plantel- hasta que se recupere. Así lo establece el Estatuto del Jugador en su artículo 44 que regula la incapacidad transitoria: "En caso de que la lesión experimentada por el futbolista tenga carácter transitorio, el club contratante deberá cumplir estricta e íntegramente los compromisos convenidos con el mismo, considerándose a estos efectos que el futbolista continúa integrando el equipo de la división que defendía al momento de sufrir la lesión. Esta obligación subsistirá aún luego de finalizado el contrato y hasta tanto el médico del club lo declare en condiciones de reintegrarse a la actividad oficial o el futbolista celebrare un nuevo contrato con otra institución".

Formiliano en la mira de Inter

Según informó Globoesporte en las últimas horas, Inter de Porto Alegre tiene en carpeta a Fabricio Formiliano para reforzar su zaga.

Sandro Pereyra / Pool / AFP

Fabricio Formiliano, un referente en la zaga que se puede ir

El jugador tiene contrato con Peñarol hasta el 31 de diciembre de 2021.

Según informaron desde Peñarol, el club no recibió ninguna oferta formal por el jugador y si Inter lo quiere antes que venza su contrato deberá legar a un acuerdo económico con el aurinegro.

Sustituto de González se busca

Peñarol enfrentará este domingo a Montevideo City Torque en el estadio Centenario por la 12ª fecha del Clausura, en un duelo clave para definir su suerte en la Tabla Anual y el propio Clausura. Giovanni González no jugará por acumulación de amarillas. Una posibilidad es que juegue en su lugar Maximiliano Pereira, como en sus viejos tiempos de Defensor Sporting, como volante. Otras alternativas son Matías De los Santos, Fabián Estoyanoff o, modificando el sistema táctico, Agustín Álvarez Wallace.