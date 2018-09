Uruguay 53º en el Mundial Amateur: reflejo de una realidad

Uruguay, representado por Miguel Reyes, Facundo Álvarez y Nicholas Teuten, y capitaneado por Guzmán Etcheverry Ferber, ocupó la posición 53 en la edición 31 del World Amateur Team Championships, Eisenhower Trophy, certamen organizado por la International Golf Federation.

Participaron de la contienda mundial 72 países.

El equipo de la Asociación Uruguaya de Golf empleó 601 golpes, 21 sobre par.

Dinamarca se consagró campeón totalizando 541 golpes, 39 bajo par, segundo fue Estados Unidos a un golpe y el podio lo completó España con 544 impactos.

En la rama individual, Reyes fue el mejor uruguayo con 299 golpes, 9 sobre par y rondas de 73, 76, 77 y 73 impactos ocupando el lugar 131.

Álvarez terminó en la posición 153 con 304 golpes, 14 sobre par y rondas de 75, 75, 74 y 80 impactos.

Teuten, ocupó el puesto 161 con 307 golpes, 17 sobre par y rondas de 75, 76, 78 y 78 impactos.

El español Alejandro Del Rey fue el mejor en la rama individual con 267 golpes, 23 bajo par.

El campeonato se disputó en el The Montgomerie course y en el O’Meara course de Carton House Golf Club, Irlanda. El certamen se jugó a 72 hoyos, sumándose los dos mejores scores de cada día.

A nivel sudamericano, Argentina, Colombia y Chile empataron en la posición 18, luego siguió Perú 43; Brasil junto a Venezuela en la posición 45. Paraguay, Bolivia y Ecuador no concurrieron.

Resultados del Sudamericano Prejuvenil

Lima. Uruguay participó del Campeonato Sudamericano Prejuvenil que se jugó del miércoles al sábado pasado en Los Inkas Golf Club, Perú.

En damas, las representantes por la Asociación Uruguaya de Golf (AUG) finalizaron en el séptimo lugar con 632 golpes.

Argentina fue campeón con 596 impactos.

En lo individual, Lousiane Gauthier terminó en el lugar 11 con 313 golpes, 25 sobre par y rondas de 85, 75, 78 y 75 impactos.

Clara Laffitte, ocupó la posición 19 con 324 golpes, 36 sobre par y rondas de 83, 82, 77 y 82 impactos.

Julieta Vertiz finalizó en el puesto 23 con 330 golpes, 42 sobre par y scores de 81, 87, 81 y 81 impactos.

La paraguaya Giovanna Fernández se impuso en lo individual con 283 golpes, 5 bajo par.

En varones, Uruguay terminó en la novena colocación con 635 golpes.

Argentina ganó la competencia con 590 golpes.

Mathías Christ terminó en el lugar 23 con 319 golpes, 31 sobre par y rondas de 77, 78, 79 y 85 impactos.

Felipe Ginella finalizó en el puesto 27 con 327 golpes, 39 sobre par y rondas de 83, 86, 83 y 75 impactos.

Matías Baldomir ocupó la posición 28 con 331 golpes, 43 sobre par y rondas de 85, 75, 84 y 87 impactos.

El argentino Ezequiel Rodriguez Barri fue el vencedor en la rama individual con 289 golpes.

El entrenador que acompaño a la delegación fue el argentino Santiago Lavergne, coach de la AUG.