Uruguay pagó cientos de millones de dólares para ingresar con sus carnes a distintos mercados

Durante 2022 la cadena agroindustrial de la carne bovina uruguaya pagó aranceles en el exterior por US$ 316 millones, de un total de US$ 338 millones considerando lo abonado para el ingreso de carnes ovinas y menudencias.

Con base en un análisis del Instituto Nacional de Carnes (INAC), al que accedió El Observador, en el caso de la carne de vacuno, lo que se pagó fue algo más que los US$ 305 millones de 2021 y estableció un registro inédito.

Ese creciente pago de aranceles va de la mano de un récord de divisas en el ingreso por exportaciones de carnes bovinas, logrado el año pasado con US$ 2.557 millones (un 5% más que en 2021).

La carne ovina pagó en 2022 menos aranceles, por reducción de sus exportaciones, US$ 7 millones, bastante menos que los US$ 16 millones de 2021.

En el caso de las menudencias, el pago fue apenas superior, US$ 14,9 millones en 2021 y US$ 15,2 millones en 2022.

En el caso del año pasado, los aranceles enfrentados por la carne bovina representan 93% del total, mientras que las menudencias y la carne ovina le siguen en relevancia con 5% y 2%, respectivamente.

A pesar de que el monto total es similar al de 2021, se evidencia un aumento en el pago de aranceles de la carne bovina, que se compensa con una disminución en el valor enfrentado por la carne ovina.

El total de pago por aranceles de 2022 fue, como se indicó, US$ 338 millones, casi lo mismo que en 2021 (US$ 337 millones), pero bastante por encima de los registros anteriores, tanto que el récord previo fue en 2019, pero con US$ 216 millones.

China, donde más se paga

China se mantiene como el mercado donde Uruguay paga la mayor parte de sus aranceles para todos sus productos.

En el caso de la carne vacuna, la de mayor relevancia por lejos, China representó el 59% de lo abonado (US$ 186 millones), seguido por la Unión Europea (US$ 45 millones), Estados Unidos (US$ 40 millones) y Japón (US$ 19 millones).

Más valor hacia EEUU

Los aranceles pagados por carne bovina en 2022 aumentaron US$ 10 millones respecto al año anterior. Eso se explica principalmente por el aumento del valor exportado a Estados Unidos sin preferencias arancelarias: el volumen colocado por fuera de cuota pasó de 18 mil toneladas en 2021 a 22 mil en 2022. Además, el valor promedio de cada tonelada exportada por fuera de cuota aumentó 10%.

El monto de aranceles pagado en China y en Japón en 2022 se mantuvo relativamente incambiado respecto a 2021.

Lo que se pagó por aranceles desde 2013, fuente: INAC.

Carne ovina

La carne ovina uruguaya pagó US$ 7 millones de aranceles en 2022, lo que representa una carga arancelaria 60% inferior a la enfrentada el año anterior.

Esta caída está directamente relacionada a la disminución de las colocaciones en China, las cuales pasaron de US$ 97 millones en 2021 a US$ 40 millones en 2022.

Cabe recordar que Uruguay enfrenta un arancel “por defecto” en este mercado que ronda el 15% según el producto específico.

La disminución de las exportaciones al gigante asiático se compensó parcialmente con el aumento de las colocaciones a destinos con aranceles menores o nulos. Por un lado, Brasil alcanzó los US$ 28 millones importados con arancel 0%. Por otro, países del Medio Oriente importaron en conjunto US$ 14 millones de carne ovina uruguaya, con un arancel promedio que ronda el 5%. Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Jordania fueron los principales adquirientes de esa región.

Diego Martínez

Lo que Uruguay paga para colocar carnes en ciertos mercados, un tema clave en el sector.

Foco en las menudencias

El segmento de las menudencias exhibe una situación particular: mientras que el valor exportado en 2022 se redujo 15% respecto al año anterior, la carga arancelaria se mantuvo en los US$ 15 millones, alcanzando el mismo nivel que en 2021.

Esto se debe a que se las colocaciones en destinos donde Uruguay enfrentaba aranceles bajos o nulos (Rusia y Hong Kong) se redirigieron exportaciones a destinos donde Uruguay está expuesto a aranceles más altos (Corea del Sur y Tailandia).

Un cambio, negativo

En términos generales, las condiciones de acceso del sector cárnico uruguayo se mantuvieron incambiadas en 2022, indica el informe del INAC.

El único cambio fue negativo: el acceso a la Unión Europea a través de la cuota 481 disminuyó el volumen disponible para terceros países. Este proceso comenzó en 2019 y terminará en 2026. Al igual que en 2021, los cambios experimentados respecto al pago de aranceles se explican únicamente por cambios en la composición de los destinos de exportación.