“Uruguay puede convertirse en un crypto hub en la región”

Desde 2016 se interesó por las criptomonedas, pero la información al respecto era escasa y poco clara. Entonces, Martín Benítez decidió formarse y crear su propio blog de criptomonedas a través del cual comenzó a “evangelizar” sobre las oportunidades que ofrecía el nuevo negocio.

En 2018, conoció a los dueños de Ripio, empresa argentina, y fue testigo preferencial de su crecimiento. Luego de trabajar en otra empresa de exchange (cambio de criptomonedas) fue tentado a desembarcar Ripio en Uruguay y aceptó. Como gerente de Ripio para Uruguay, Benítez espera que el país pueda convertirse en un hub crypto.

Al día de hoy, la plataforma cuenta con 3 millones de usuarios que se ubican, principalmente, en Argentina y Brasil. En la suma de todas sus operaciones, Ripio cuenta con 350 empleados. En tanto, en Uruguay, su plantilla está conformada por 30 personas— cifra que apuestan a duplicar para el 2023—. Recién aterrizada en Uruguay, la empresa se presenta este fin de semana en Campus Party, el evento más importante de innovación del país, que se celebra en el Centro de Convenciones de Punta del Este entre el 31 de marzo y el 2 de abril.

A continuación, un fragmento de la charla de Benítez con Café & Negocios.

¿Por qué decidieron instalarse en Uruguay? ¿Qué les ofrece el país?

Dentro de la región, Uruguay ofrece una estabilidad económica, social y política que pocos países brindan. También en tecnología está bastante avanzado. Un poco marcado por el cierre de la inversión de una serie B para la empresa—que le valió US$ 50 millones—, fue para armar y realizar esta expansión regional y se decidió además de Argentina y Brasil—donde ya tienen presencia— expandirse a México, Colombia y Uruguay para cubrir todo el Cono Sur y aprovechar la estabilidad de Uruguay.

¿Piensan en más inversiones en el país?

Sí, claro. Creemos que este año vamos a terminar con una inversión de US$ 3 millones y esperamos que por lo menos sea otro tanto para el año que viene. Es un negocio que está creciendo rápido y sin dudas va a haber más inversión.

En el evento de lanzamiento de Ripio estuvieron presentes autoridades del gobierno, entre las que destaca el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini; ¿se habló con el Poder Ejecutivo sobre la regulación de las criptomonedas en Uruguay?

No directamente, sí estamos participando de la mesa de innovación del Banco Central (BCU) y haciendo nuestras contribuciones basadas en la experiencia de más de nueve años en la industria. Con excelentes profesionales en el área legal, estamos dando algunas sugerencias de cómo Uruguay— con un marco regulatorio acorde— podría ser pionero en la región, tomar ventaja de eso y convertirse en un crypto hub en la región. Estamos tratando de aportar desde el marco conceptual que está marcando la agenda en el tema con el Banco Central.

¿Considera que esa regulación podría hacerse realidad pronto?

Habría que preguntárselo al BCU; de nuestro lado estamos empujando y tratando de ayudar con todo para que sí. Creemos que es necesario que sea lo más pronto posible porque en tecnología todo va rápido, y para que Uruguay tome ventaja y realmente vengan buenas inversiones hay que hacerlo lo más rápido posible. Los gobiernos y los bancos centrales tienen sus tiempos y obviamente la agenda estuvo marcada hasta recién por la ley de urgente consideración. Esperemos que, ahora que está más liberada, se pueda avanzar en este tema que puede ser muy bueno para Uruguay si este año conseguimos dar un paso adelante.

Los usuarios y las empresas cada vez más utilizan criptomonedas, ¿cómo ve a los uruguayos en este sentido?

En Uruguay no hay muchas opciones para comprar criptomonedas. Nosotros notamos que hay mucha aceptación y necesidad por encontrar una solución que sea de compra directa y sencilla como la que ofrecemos nosotros. Aunque Uruguay no es de los más grandes de la región, el mercado puede ser bastante interesante porque no hay muchas opciones. Es difícil hablar de números porque el mercado está muy verde. Hay gente que dice que en Uruguay entre el 4% y el 5% de la población tiene o ha tenido criptomonedas, pero todavía no está del todo estudiado.

Uno de los grandes temas a resolver en la industria es cómo se pasa de la cripto a las monedas tradicionales, ¿cómo funciona el cambio en el caso de Ripio?

Ofrecemos que la gente pueda fondear su cuenta en pesos a través de Mercadopago o transferencia bancaria y después a la inversa si quiere vender sus criptomonedas. Por ahora empezamos en pesos y esperamos en las próximas semanas estar agregando dólares.

¿Cómo imagina el desarrollo de las criptomonedas para los últimos años?

A cinco años me lo imagino con valores de criptomonedas bastante más altos y motivados, porque la adopción de blockchain y distintas criptomonedas va a estar más popularizado. A 10 años veo una industria de las criptomonedas totalmente consolidada y adaptada al sistema financiero, donde va a ser una opción más de pago en cualquier lugar.