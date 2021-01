Uruguay recibe unas 163 solicitudes diarias para ingresar y se rechazaron 416

La Dirección de Migración recibió 1.472 trámites de uruguayos o residentes que quisieron ingresar al país con las fronteras cerradas, en los primeros nueve días desde que el sistema está disponible, informó a El Observador Fernanda Clari, jefa del Departamento de Visas. De ese total, 912 se autorizaron, 416 se rechazaron y 144 quedaron pendientes.

Se trata de un trámite en línea para uruguayos y residentes. Los rechazos obedecen a que la falta de algún dato de la persona, a errores en la forma de completarlo, a que no cumple con los requisitos o tiene el pasaje emitido después del 16 de diciembre. El presidente Luis Lacalle Pou anunció en conferencia de prensa que podrían ingresar a Uruguay quienes hubieran adquirido el boleto hasta esa fecha.

También fue rechazado el trámite en casos en que se presentó como pasaje una reserva y no el boleto definitivo. Lo mismo ocurrió si una persona tenía pasaje para hacer escala pero no precisamente con pasaje hacia Montevideo que justificase el retorno a su país por vía marítima o aérea.

“Es un trámite ágil y estamos al día, todas las (solicitudes) que se reciben se validan y se firman en el día. No tenemos retraso”, dijo Carli luego de estos primeros días. Sin embargo, en algunos casos el trámite requiere de un certificado de los consulados y, si bien no hay reportes de atrasos cuantificados, desde Cancillería reconocieron que se puede dar algún caso puntual, sobre todo en constancias que requieren hijos de uruguayos que no tienen cómo comprobarlo.

Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) indicaron a El Observador que puede haber demoras más de lo usual porque cada consulado tiene que corroborar los pasajes. Si bien no hay registro de atrasos significativos, puede haber casos puntuales. En los países en los que se solicita además, hay también restricciones por la pandemia que puede demorar las gestiones, indicaron.

El más común de los certificados que expiden por ese motivo es por hijos de uruguayos que no lo pueden demostrar y, por eso, necesitan la constancia. Una vez que es autorizada, la persona obtiene un código QR que tiene una validez de 30 días.

Carli señaló que la "prioridad son las personas que ingresan o las excepciones de los decretos”. Al estar cerradas las fronteras el flujo migratorio disminuyó y bajaron los pedidos de residencia.

Unos 15 funcionarios trabajan de 9 a 19 horas en Migración y están únicamente abocadas a la tarea. Reciben unas 163 solicitudes diarias. Al tratarse de una gestión en línea, si surgen casos urgentes, el personal que está teletrabajando, puede derivar el trámite fuera de horario. Los funcionarios tienen que entrar al sistema, validar que la documentación que envía el uruguayo o residente sea correcta y, el trámite se envía a quien lo firmará, uno de los cuatro jefes, explicó Carli.

El servicio se encuentra disponible en la web tramites.gub.uy donde los uruguayos o residentes deberán completar los datos requeridos y adjuntar la documentación solicitada, una foto del documento de identidad frente y dorso, o la hoja de información del pasaporte, y el comprobante del pago del pasaje con destino Uruguay con fecha hasta el 16 de diciembre de 2020.

Aquellos uruguayos residentes que no tengan su cédula de identidad deberán enviar un correo electrónico a dnm-autorizaciones@minterior.gub.uy donde se confirmará si la residencia aún está vigente. En todos los casos, la persona que ingrese al país deberá completar el formulario de salud con carácter de declaración jurada y presentar un test negativo de PCR con 72 horas anteriores al viaje.