Gobierno suspende el ingreso al país entre el 21 de diciembre y el 10 de enero

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, encabeza una conferencia de prensa, posterior a la reunión del Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva, para anunciar nuevas medidas en la lucha contra el coronavirus.

Para dar un marco legal a las medidas que se tendrán que aplicar este viernes se levantará el receso parlamentario en las cámaras de Diputados y Senadores para aprobar los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo remita de forma urgente, tal como informó el semanario Puentes del Partido Nacional.

21.52: "Es un concepto de libertad que este gobierno defiende a capa y espada aún en estos momentos en los que hay medidas restrictivas, como las del 13 de diciembre y el 14 de marzo", respondió Lacalle ante la consulta de si la cuarentena obligatoria estuvo sobre la mesa. "El quedate en casa está desgastado y cada uno sabe lo que puede hacer. Si se hace una vida social, cultural, laboral y deportiva respetando el distanciamiento, el tapabocas, se va a facultar al gobierno a multar en algunos casos cuando no se esté utilizando, entre otras cosas, el tapabocas. Si la gente puede quedarse en la casa y no siente angustia o estrés, que se quede, pero no es obligatorio. Por eso, una vez más, apelamos a que la conducta de cada uno de nosotros condiciona la salud de todos", agregó.

21.51: "Apelamos a la convivencia solidaria, sin perjuicio de que la libertad sigue siendo el faro. Se estimula a la gente a descansar y a veranear. El que tiene la oportunidad de irse al monte, la playa o un río que lo haga. Entre otras cosas porque es una actividad económica importante y porque se necesita un descanso en un año de trabajo y en este año con el estrés constante más aún. Simplemente las recomendaciones. Con alguna precaución. Mucha gente de Montevideo va a departamentos cuya infraestructura de tratamiento intensivo es sensiblemente menor. Estoy pensando en Rocha que es donde pretendo estar unos días, más bien pocos. Allí se recarga fuertemente y tenemos una institución con 8 camas de CTI", afirmó el presidente.

21.50: El gobierno estudia la capacitación rápida, en un mes, del personal médico para poder actuar en caso de saturación de los CTI.

21.47: "Hoy tenemos el 57,1% de camas de CTI ocupadas. Obviamente, no por el covid-19. En ese caso son 42 personas las que están internadas en los CTI. Tenemos 753 camas al día de hoy, se han comprado respiradores, se ha realizado a través de ASSE una descentralización de las camas. Hay un mapa de Uruguay diciendo cuántas instituciones y camas del CTI hay a lo largo y ancho del país. Hoy nos preocupa más los recursos humanos que la cantidad de camas. Que no quiere decir que eventualmente no sea un problema, pero la preocupación es el estrés, la presión y el trabajo de los recursos humanos de tratamiento intensivo", dijo Lacalle.

21.46: "Los próximos meses seguramente signifiquen una erogación mayor en lo que hace a la ayuda social. La gran cantidad de recursos que gastó el gobierno en estos tiempos están volcados a la actividad social. Básicamente seguros de paro, parciales y asistencia vía Ministerio de Desarrollo Social. Todo el resto sigue el mismo camino que es el de la austeridad, el ahorro y el camino del equilibrio fiscal".

21.38: "Nos inspira cuidar a los uruguayos, ganarle a las gráficas, la salud de los uruguayos, la economía y cuanto antes tengamos la vacuna y salgamos de esta situación va a ser mejor para toda la sociedad", cerró su discurso el mandatario.

21.35: Se suspenderán los espectáculos públicos de toda índole, también en el plazo que va desde el 21 de diciembre al 10 de enero. Por otra parte, el gobierno anunció que se va a coordinar la extensión en el horario de todos los comercios, incluidos los shoppings. Esa extensión tiene como objetivo bajar sensiblemente el aforo permitido de las grandes superficies comerciales. En el caso de las ferias tradicionales también se coordinará con el Congreso de Intendentes para ampliar los espacios, el horario y mantener cierto aforo.

21.33: "Con pesar tomamos la decisión de suspender el ingreso al país entre el 21 de diciembre y el 10 de enero", anunció el presidente y dijo que esto no rige para aquellos que ya tienen el pasaje comprado al día de la fecha. También se reglamentará el artículo 38 de la Constitución que refiere al derecho de reunión. Está previsto que en el proyecto de ley también se defina lo que es una aglomeración.

21.30: El transporte interdepartamental tendrá un aforo máximo de 50% entre el 21 de diciembre y el 10 de enero, mientras que el Estado subsidiará la "pérdida que eventualmente puedan tener", señaló Lacalle Pou.

21.25: "Para empezar a comentar las medidas queremos partir de algunos supuestos que planteaba el GACH. En estos nueve meses y pocos días de pandemia el Uruguay no tuvo la primera ola. Pasamos hasta hace pocos días o semanas a diferencia del resto del mundo sin esa primera ola. La segunda ola del mundo es nuestra primera ola hace algunas semanas. La conducta humana puede ganarle a las gráficas. En estos casi 9 meses Uruguay tuvo su economía abierta. El Uruguay termina este viernes su año lectivo, la educación. Terminó el Bachillerato, la Educación Media y están terminando las escuelas. Uruguay tuvo vida social, cultural y deportiva. Aún así, los números sanitarios y los números económicos son sensiblemente menores a países, entre ellos del primer mundo, que no tuvieron clase, vida social y apenas disfrutaron de algunas actividades".

21.23: "Si hasta ahora el Uruguay ha tenido números positivos en comparación, nos han escuchado decir, no se debe al gobierno sino a la conducta de los uruguayos. No es algo que digamos para quedar bien. Lo sostenemos que es así y la gente sabe que es así. Hemos evitado hacer política con 'p' minúscula sobre este tema. Y por si alguno todavía tiene alguna duda que no debería, si las cosas salen bien es gracias a la conducta de los uruguayos y si salen mal este gobierno como ha hecho desde el 1° de marzo el presidente de la República se va a hacer cargo y responsable. Por si anda algún distraído que todavía no se enteró", dijo Lacalle Pou.