Uruguayos, esa nacionalidad que incomoda a Cristiano Ronaldo

“En un paisito de menos de 4 millones, el fútbol es antes un problema de supervivencia y hasta de honor, que una cuestión estética”, cuenta Jorge Valdano en su libro El juego infinito para referirse a los uruguayos.

En la narración dice: “Si van ganando, sabrán defenderse; si van perdiendo, atacarán con desesperación; si el partido se pone brusco, lucharán con los dientes; si hay que perder tiempo, lo harán con inteligencia; si juegan contra 200 mil personas, las desafiarán una a una… Juegan a ganar, pero nunca se han obsesionado con el cómo. Deben pensar que para debatir sobre el estilo hay que vivir en una país de más de 40 millones”.

A lo largo de la historia son innumerables las explicaciones que se le intenta encontrar a lo inexplicable. Al milagro de los uruguayos. El mundo no entiende como un país tan pequeño, con tan pocos habitantes, puede tener tantos jugadores de nivel desperdigados por el mundo. No tiene lógica.

Y dentro de ese porcentaje figuran dos centrales que son el fiel reflejo de los uruguayos: Diego Godín y José María Giménez.

El primero, sufrido desde sus comienzos cuando le negaron jugar en Defensor y se volvió a su Rosario natal con el sueño destruido. A impulso de su padre inició la tarea desde Cerro. No paró hasta convertirse en capitán de la selección uruguaya y símbolo de Atlético de Madrid.

El segundo, un joven surgido de Toledo con hambre de gloria para ayudar a su hermana que quedó embarazada muy joven. Su debut en la selección uruguaya fue un presagio. Le tocó en un Centenario pletórico de gente y marcando nada más ni nada menos que a Radamel Falcao. Grabó a sangre su partido en un tatuaje que tiene la fecha de aquel partido con Colombia.

La humildad de ambos queda reflejada en pequeños gestos.

Godín le pidió a Lugano que le colocara la cinta de capitán en el brazo minutos antes de salir a jugar contra Inglaterra en el Mundial de 2014.

Josema habló con el mismo Lugano el día que le tocó sustituirlo para jugar con el número de su camiseta.

Con el tiempo los dos se transformaron en inseparables. Son la dupla de centrales de la selección y en Atlético de Madrid.

El pasado miércoles el mundo volvió a hablar de los uruguayos. En un Wanda Metropolitano como nunca desde su inauguración, los charrúas volvieron a demostrar aquello de que “el fútbol es antes un problema de supervivencia y hasta de honor, que una cuestión estética”.

Godín y Giménez opacaron a la súper estrella mundial de la Juventus, el portugués Cristiano Ronaldo.

El detalle pasaría desapercibido si se tratara de un partido. Pero pasa a ser llamativo cuando la estadística permite comprobar que Cristiano, enfrentando a Godín y Giménez, jamás pudo convertir un gol y nunca perdieron un partido jugando juntos.

Otro detalle que hace a la historia, el capitán de la celeste lleva cinco partidos sin perder ante Cristiano, incluido el del Mundial de Rusia 2018 donde Uruguay mandó a casa a Portugal en un partido épico de Edi Cavani.

Una piedra en el zapato

La estadística de Ronaldo contra el Atlético Madrid es infernal. El portugués es una especie de bestia negra para los colchoneros. Es que, según consigna el diario As, es que le marcó 22 goles en 32 partidos.

Sin embargo, la estadística se anula cuando Cristiano tiene enfrente a la dupla uruguaya de Godín y Giménez. Se reduce a cero. Cero gol y cero partido ganado.

Antes del encuentro entre Aleti y Juventus (actual club de Ronaldo), As informó que “Los dos futbolistas que ocuparan el centro de la zaga contra la Juventus se han medido cuatro veces en el once como rojiblancos ante Cristiano, tres como pareja de centrales y otra con Giménez de lateral derecho y en todos los casos han logrado secar al luso. Además, formaron un muro inexpugnable para el 7 en el pasado Mundial de Rusia donde Uruguay se impuso por 2-1 a Portugal en los octavos de final y avanzó a la siguiente fase”.

El balance de Godín y Giménez como titulares contra Cristiano es de cuatro partidos ganados y uno empatado sin permitir ningún gol del portugués.

A la estadística se le debe agregar el partido del miércoles que terminó con victoria 2-0 de los colchoneros con goles de Josema y Godín.

La trompada a Godín

En la Supercopa de España del año 2014, que enfrentó a Real Madrid con Atlético de Madrid, el portugués agredió al zaguero charrúa Diego Godín.

En una acción de pelota quieta, en la que ambos estaban tomados y forcejeando por ganar la posición, Cristiano le pega una trompada a Godín.

No fue el único incidente que protagonizaron. La eterna rivalidad entre merengues y colchoneros sabe de otro duelo donde CR7 se volvió a molestar con el uruguayo.

En mayo de 2017 se generó polémica por una entrada de Godín contra la estrella del Madrid, cuando CR7 quedó tendido en el campo de juego acusando un golpe en la cabeza.

Choques con uruguayos

El portugués representa todo lo que los uruguayos rechazan. Su egocentrismo, sus poses a la hora de ejecutar la pelota quieta, el detalle de mirarse en las pantallas, va contra el estilo conservador de los charrúas.

Por eso no llama la atención que cada vez que CR7 se mide contra uruguayos se genere algún roce.

Corría febrero de 2011 cuando Cristiano, en pleno partido, le preguntó el Rifle Pandiani cuánto ganaba. Pandiani se sacó y lo empezó a perseguir en plena cancha para pegarle.

“¡Payaso! Si en mi país hacés esto tenés que pedir cita en el dentista”, le gritaba el Rifle sacado mientras sus compañeros de Osasuna intentaban detenerlo.

“Ese es un payaso, un salame como dije yo alguna vez. “Estos dos salames” les dije a él y a Mourinho. Su problema es que es mal colega. Tuvo lío conmigo por hablar demás. Me preguntó a ver cuánto ganaba. Hubo un encontronazo con otro compañero que mide 1,50 y yo me metí en el medio a dar un par de empujones. Ahí me tiró, “a ver vos cuánto cobrás”. Después se cruzaron palabras de él, Mourinho y mías durante toda una semana en la que estuvimos como unas vedettes de la tele”, comentó el Rifle en la web Por decir algo.

Otro hecho recordado fue cuando el Pato Marcelo Sosa cumplió con su promesa de despeinarlo en pleno partido entre Peñarol y Real Madrid jugado en agosto de 2010. El Pato había prometido antes del juego en el diario AS: “Lo voy a despeinar a Cristiano para fastidiarlo un poco”.

Cuando el Pato cumplió con su promesa el portugués se molestó. “Me tiró un manotazo, pero nada más. Después, cuando vino a recriminarme, yo le dije: “No podés tirar esa patada de atrás”. Ahí reconoció que estuvo mal, si bien aclaró que no le había pegado a Emiliano (Albín). Y cuando terminó el primer tiempo le pidió disculpas”, reveló el Pato a Últimas Noticias.

Godín-Giménez contra Ronaldo

Año: 2015

Motivo: Copa del Rey

El partido terminó con victoria de Atlético de Madrid 2 a 0. Godín y Giménez formaron la dupla de centrales. Josema marcó el segundo gol con un cabezazo.

Año: 2015

Motivo: Liga española

Los colchoneros recibieron a los merengues por la liga española 2015/2016 en el estadio Vicente Calderón. El juego terminó igualado 1 a 1.

Año 2015

Motivo: Liga española

La segunda vuelta se disputó en el Santiago Bernabéu y la dupla de centrales uruguayos volvió a maniatar al portugués. Atlético ganó 1 a 0 con gol del francés Griezmann.

Año 2017

Motivo: Champions

Fue el partido de vuelta jugado en el Calderón. Aquella vez Josema jugó de lateral derecho y los colchoneros se impusieron por 2 a 1. Quedaron eliminados. En la ida, donde Cristiano se lució marcando los tres goles del triunfo 3 a 0, Giménez no fue de la partida por estar lesionado.

Año 2018

Motivo: Mundial Rusia 2018

Esta vez el choque se produjo defendiendo a las selecciones nacionales. Godín y Giménez eliminaron a Cristiano del Mundial de Rusia en un partido donde se recuerda por la actuación de Edinson Cavani.

Año 2019

Motivo: Champions

El Wanda Metropolitano recibió a una Juventus liderada por Ronaldo que llegó al juego con 21 goles convertidos. Y otra vez el muro defensivo uruguayo dio resultados.