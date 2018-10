Valdez quiere renegociar el contrato con Tenfield por considerar que no hay un reparto justo

El presidente de la AUF, Wilmar Valdez, reveló su interés re renegociar con Tenfield los derechos de televisión del fútbol uruguayo por considerar que el resparto del dinero no es justo.

Valdez basó su deseo tras el informe que recibió de la empresa MediaPro que concluyó que el fútbol uruguayo genera ingresos de 50 millones de dólares por abonados y a la AUF ingresan 11.

"Lo primero es sentarse a hablar con Tenfield, que tiene contrato hasta 2025. Cuando uno tiene una relación comercial con una empresa y hay algo que no funciona, hay una de las partes que no está 100% de acuerdo con ese negocio lo primero es ir y sentarse a hablar", declaró Valdez en el programa 100% Deportes de Sport 890.

Consultado sobre si los representantes de Tenfield le dicen que no son los números reales, Valdez respondió.

"Si no hay una voluntad de renegociar esto en términos más equitativos para todos, veremos. Esto es lo que se llama el afecto societario, porque cuando vos tenés un acuerdo comercial debe haber un equilibrio entre lo que significa los ingresos comerciales de uno y de otro. Si solo favorecen a uno de los socios esa sociedad no existe. Es lo que está pasando actualmente. Yo aspiro, y creo, que si a Tenfield le interesa realmente el fútbol uruguayo me imagino que se sentará con nosotros a negociar en estos términos. Después veremos cómo nos ponemos de acuerdo. Es una negociación. Nosotros tenemos esto, entremos a discutir esto. Si me dicen no es así, bueno yo tendré que demostrar. Ahora, si no hay voluntad de negociar, veremos. Estamos esperando lo que piensan los clubes para luego negociar".

Consultado sobre si rescindir es un camino, respondió.

"No lo sé, puede ser, puede ser. Esto es como cualquier casa de familia, te quedás sin trabajo, tenés un presupuesto de 20 mil pesos y ganas 10 mil entonces te endeudás, te endeudás, llega un punto que decís ¿qué hacés?", se preguntó.

"Vamos a concretar en conceptos. El contrato está firmado y hay que respetarlo pero lo que estoy diciendo es que es un contrato en el cual no se está produciendo un equilibrio entre las partes. Entonces por más que haya un contrato firmado si te quedás sin producto, si los clubes se funden, no pueden sostener los presupuestos, ¿qué vas a televisar? Un campeonato de dos, de cuatro. No es un terma de rajatabla el contrato. No es que firmás un contrato y ese contrato sea inmodificable para siempre. Y cuando lo modifiques hay que modificarlo con un equilibrio. Eso decimos nosotros", agregó.

"Otro de los elementos interesantes que surge de este estudio es que en la mayoría de las ligas para los equipos chicos los derechos de televisación representan el 70 y un 80%, por ejemplo el Girona de España, fue el ejemplo que pusieron. Y acá hoy estamos en un 35%. Los presupuestos de los clubes más chicos rondan los 100 mil dólares mensuales", explicó Valdez.

Cuando se le preguntó si le parecía correcto que los derechos de televisión le tenían que dar a los clubes el 70% del presupuesto, respondió.

"Sí, sí, porque es lo que surge de ese informe, nosotros no encaramos ese producto como se encara hoy en el mundo. Hoy el fútbol está dentro de los principales del rubro de la industria del entretenimiento, se consume masivamente por televisión. Nosotros estamos en la discusión de la venta de entradas pero hoy el fútbol del mundo no vive de eso vive del marketing, del merchandising y los derechos de televisión. Por eso otra de las cosas importantes del informe es que de las ligas que se comparó de Sudamérica, en esas ligas en primera división la televisión televisa todos los partidos, porque tienen un espectáculo armado para eso. Eso lleva un mejoramiento de las canchas donde se televisa. Hace 25 años atrás la liga española estaba quebrada, tuvo que hacer esto para estar en el lugar donde está, entonces algún día tenemos que empezar nosotros. Tenemos que empezar a vislumbrar estos cambios. Pero profesionalmente, sin decir no este no tiene que estar. Eso no está en tela de juicio. Acá puede estar Tenfield trasmitiendo, entrar a los vestuarios pero con el acuerdo de todos, con un sistema distinto. Sentarnos en una mesa y decir: hay que arreglar con los jugadores, con los clubes, con esto, hacer un sistema de acá a 10 años que nos permita convivir en paz con este producto maravilloso que tenemos y la gente está prendida, y por no hacer determinadas cosas y por no enfrentar determinados cambios resulta que estamos siempre en problemas", cerró el presidente de la AUF.