Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 6 de abril

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este lunes 6 de abril una jornada inestable en todo el país , con cielo mayormente cubierto, precipitaciones en varias zonas y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 50 km/h en algunos puntos.

En la capital y su zona de influencia, la temperatura se ubicará entre 12 °C de mínima y 22 °C de máxima . La mañana se presentará nubosa a cubierta , con probables precipitaciones aisladas .

Durante la tarde y noche, el cielo permanecerá cubierto , con precipitaciones más persistentes . El viento soplará del noreste entre 20 y 30 km/h , con rachas de hasta 40 km/h .

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En el este del país, el día comenzó con cielo nuboso y cubierto , acompañado de precipitaciones, neblinas y bancos de niebla . La temperatura oscilará entre 10 °C y 23 °C .

Hacia la tarde y noche, continuarán las lluvias y se sumarán probables tormentas. El viento del noreste se intensificará, con velocidades de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

Oeste

Para la región oeste, Inumet indicó una jornada con precipitaciones desde la mañana, en un contexto de cielo nuboso a cubierto y presencia de neblinas. Las temperaturas se ubicarán entre 12 °C y 21 °C.

En la segunda mitad del día, se mantendrá el tiempo inestable con lluvias y probables tormentas, además de bancos de niebla. El viento predominará del noreste y este, con intensidades de 10 a 30 km/h, disminuyendo hacia la noche.

Norte

El norte del país registrará las condiciones más inestables, con precipitaciones y tormentas desde la mañana, junto a neblinas. La temperatura se ubicará entre 15 °C y 25 °C.

Durante la tarde y noche persistirán las lluvias y tormentas, con momentos de mejora parcial. El viento del este alcanzará velocidades de 20 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, y períodos de calma relativa.