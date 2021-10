Valdez y Cía colocó toda la oferta en el remate de La Hormiga y Fertigen

Valdez y Cía vendió toda la oferta en el 5° remate conjunto de las cabañas La Hormiga y Fertigen, en el que también se ofertaron ejemplares de la cabaña Compañía Uruguaya de Brangus, que participó como invitada.

En la comercialización, que se realizó en el Centro de Ventas Ganaderas Don Tito, en Tacuarembó, se dispersaron toros Angus, Polled Hereford y Brangus.

Pablo Valdéz y Alejandro "Nano" Núñez.

“El remate salió bárbaro. Fue una muy buena venta, vendimos todos los toros con precios destacados”, dijo a El Observador Ricardo Pigurina, gerente comercial del escritorio.

Los reproductores Angus se vendieron a US$ 3.503 de promedio, mientras que los Polled Hereford se valorizaron en US$ 4.731 y los Brangus en US$ 4.080.

Se vendieron toros Polled Hereford, Angus y Brangus.

El precio máximo de este remate fue US$ 9.840, ese valor se pagó por un toro Polled Hereford PI.

Clientes y amigos de la cabaña acompañaron en la venta, que se realizó con el martillo de Alejandro “Nano” Núñez.

