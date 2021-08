Valores del ganado gordo se estabilizan

"La hacienda gorda sigue con flechas para arriba, pero tendiendo a estabilizarse en los valores”, comentó Fernando Indarte –director del escritorio rural Indarte & Cía– a El Observador, en su análisis del mercado ganadero.

Según detalló, la estabilidad a la que están tendiendo los valores en el mercado del ganado gordo se explica porque buena parte de la faena se está realizando con animales de corral –en una de las ventanas de la cuota 481–, y como la demanda por esos animales “ya está abastecida” eso genera que “haya menos presión sobre los animales de pastura”, dijo.

No obstante, aclaró que en esta época del año el ganado gordo no abunda.

Datos de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) correspondientes a la semana del 1º de agosto al 7 de este mes muestran que el novillo está a US$ 4,33 por kilo en cuarta balanza, mientras que la vaca a US$ 4,08 y la vaquillona a US$ 4,18.

“Con reducción en la faena (debido a problemas gremiales) y una demanda mejor abastecida por ganados de corral, se alargan las entradas y el mercado tiende a la estabilidad”.



Indarte sostuvo que hoy la demanda por hacienda gorda está muy firme e indicó que, con algunas plantas frigoríficas cerradas o sin actividad, lo que terminará por definir el precio hacia adelante será “la presión de la industria”.

“Si quieren seguir faenando más de 50.000 reses luego de terminar con los animales de corral van a tener que seguir traccionando el mercado”, agregó.

Equilibrio en primavera

Por otro lado, sobre el mercado de reposición explicó que está con mucha demanda y con muy poca oferta, por lo que se han concretado pocos negocios, indicó.

Ya cerca de la primavera, los clientes están animándose a comprar, aunque hay poco pasto, más que en el mes de julio.