Valverde en Real Madrid: las estadísticas que dicen que si es titular no pierden

Federico Valverde no para de sorprender. Alabado por Zinedine Zidane. Votado por los hinchas de Real Madrid, en las redes sociales, como el mejor jugador de noviembre y diciembre. Ahora pasa a ser centro de todas las miradas por una estadística: si entra, el Madrid no pierde.

El diario AS reveló en un informe estadístico la importancia de Valverde en el equipo merengue.

AFP

Expresa en su nota que en los 18 partidos que Pajarito estuvo de titular el equipo de Zidane no perdió. Pero no es lo único, con Valverde en cancha el balance de goles del Madrid es de 42 goles a favor y seis en contra. En cambio, los números cambian cuando el uruguayo no juega y el balance de goles a favor es de 22 goles y 17 en contra.

No es el único detalle: Pajarito tiene un promedio de 41 pases por partidos de los cuales el 89,7% es correcto.

AFP

En su artículo, AS revela: “El dinamismo y presencia de su juego resultó determinante en el buen funcionamiento blanco durante el segundo tiempo. No es ninguna novedad. El uruguayo se ha consolidado como una pieza decisiva en los planes de Zidane y su relevancia se mide en los datos generales de su contribución. El Madrid no ha perdido ningún encuentro este curso con Valverde como titular. Eficaz en todas las fases del juego, el uruguayo se ha ganado el elogio unánime de los compañeros, cuerpo técnico, afición y prensa”.

El pasado 3 de febrero el uruguayo llegó a 50 partidos con la camiseta blanca y fue felicitado por Real Madrid.A los 21 años, el mediocampista celeste no para de crecer y es una pieza clave en el actual equipo de Zinedine Zidane. El pasado fin de semana Pajarito fue votado como el mejor jugador de la cancha en el clásico ante Atlético de Madrid.