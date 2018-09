Vázquez y su lumbalgia: "Este problema lo tengo desde los 30 años"

Cuando se retiraba del predio de la rural del Prado esta mañana, a pocos metros de subirse al auto oficial, el presidente Tabaré Vázquez se aferró al brazo derecho del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, que caminaba a su lado, y así se sostuvo hasta que un grupo de niños lo sorprendió por detrás y le pidió un autógrafo, que firmó sonriente.

"Este problema lo tengo desde que tengo 30 años y lo tienen en general los ciudadanos del mundo. Pagamos un precio muy alto por ser un animal bípedo que caminamos en dos patas", dijo Vázquez

Vázquez sufre de lumbalgia, un fuerte dolor localizado en la parte baja de la espalda que le genera dificultad para caminar, tal como informó El Observador el 24 de agosto al explicar por qué el primer mandatario no iba a participar del acto por la Declaratoria de la Independencia del otro día. Y no lo hizo por recomendación directa de su doctor personal, Mario Zelarrayán, que le indicó que las condiciones climáticas no lo ayudarían.

"Este problema lo tengo desde que tengo 30 años y lo tienen en general los ciudadanos del mundo. Pagamos un precio muy alto por ser un animal bípedo que caminamos en dos patas", dijo Vázquez este miércoles en rueda de prensa, poco antes de salir a recorrer el predio; en el camino debió interrumpir su marcha en forma permanente para conversar y sacarse selfies con adultos y niños. "Tengo un dolor de columna periódicamente y tengo que hacer tratamientos", contó el presidente. La renguera que le produce el dolor al caminar es claramente detectable en su forma de andar, pese a que se movía despacio y deteniéndose cada pocos pasos. "Tengo que hacerme tratamientos", agregó.

Luego de varias semanas sin apariciones públicas, el 3 de setiembre asistió a la presentación de las nuevas autoridades del Hospital Pereira Rossell. Allí también se tomó con humor el tema de su lumbalgia cuando le preguntaron por su dolencia. "Solo una cosa no puedo hacer. Lo único que no puedo hacer es la bandera", dijo, refiriéndose al senador nacionalista Luis Lacalle Pou, que en la campaña electoral de 2014 se aferró a un poste en Soriano, puso su cuerpo en paralelo al suelo y desafió a Vázquez diciendo que lo esperaba en esa pose.

"Los que caminan en cuatro patas no tienen los problemas de columna que tiene el 80% de la población del mundo. Y el presidente este no pudo escapar a esa situación", señaló ahora el jefe de Estado de 78 años y añadió que, además, se somete "como corresponde" a los controles médicos de rutina. "Por suerte hasta ahora me han dado todo bien", afirmó.