“Vender ganado sin datos es vender a ciegas y eso es castigado”

Luego de varios remates y una subasta virtual, MegaAgro cerró su zafra de toros en 2021, instancia que según dijo a El Observador José Pedro Aicardi –director de la firma– “fue exitosa”. El rematador analizó los negocios realizados y destacó que los clientes valoraron mucho la genética ofrecida.

¿Cómo se desarrolló la zafra?

Se desarrolló muy bien, los resultados fueron buenos, sobre todo en lo que refiere a colocación. Hubo una oferta muy importante y se vendió por encima del 95%. Creo que esta fue una zafra exitosa, porque el objetivo de los cabañeros siempre es colocar el producto. Fue una zafra que se apretó bastante en los primeros 15 o 20 días de octubre y que tuvo una dispersión importante en valores. Las cabañas con más tradición y remates con más historia puntearon sobre el promedio de las razas. El común denominador entre todas las cabañas fue el alto nivel de colocación.

¿Qué destaca de los valores obtenidos?

Las cabañas más impuestas que están en lo que yo llamo ‘el tercio superior genético en el Uruguay’ hicieron remates a muy buenos valores y con altos niveles de colocación. Creo que este fue un excelente año para todos los commodities y la carne y la ganadería no fueron ajenas a eso, y ese fue el reflejo de una buena zafra. Los valores mostraron una variación importante entre punta y punta acorde a la historia y el nivel genético de la cabaña.

¿Cómo vio la oferta de toros?

El cabañero uruguayo en los últimos 15 o 20 años ha hecho una inversión muy importante en genética, que en años como estos se refleja al máximo. Climáticamente este fue un invierno largo, pero bastante benevolente y la llegada de esas lluvias en la primavera hicieron que la oferta llegara bien. Cada vez más hay una competencia muy importante por preparar muy bien a los animales, más allá de la calidad genética, y todas las cabañas compiten por eso. En eso Uruguay está destacado, se vio un volumen importante, genética de punta y preparación de buena a muy buena.

¿Qué buscaron los clientes?

El cliente productor realmente es muy fiel a los años buenos. El criador ha colocado a buenos valores al ternero y por eso no es esquivo a hacer importantes inversiones en genética. Este ha sido un año bueno para la ganadería y los productores no escatimaron en comprar. A veces una limitante puede ser algún problema climático, pero si bien se ha hablado sobre eso, no hemos tenido grandes problemas.

¿Cuánto influyen los datos en la decisión de compra?

Creo que hoy prácticamente vender ganado sin datos es vender a ciegas y eso es castigado al momento de tomar la decisión de compra. Cada vez más el cliente quiere comprar objetivamente y para eso hay que tener datos e información de los animales. Los datos de EPD vienen cada vez más completos, están atados a tecnologías que han ido evolucionando y eso el mercado lo premia. Además, eso hay que acompañarlo fenotípicamente, es decir, que los animales estén preparados y sean atractivos. Pero sin datos objetivos, solamente con fenotipo y preparación, no se obtiene una colocación con buenos valores en una zafra demandada como fue esta. Ojalá que la buena situación que está pasando la ganadería tenga continuidad en el tiempo, para que el año que viene pueda haber una zafra como esta, no solo por precios sino por colocación.