Venezuela en semana decisiva por Asamblea Constituyente

Comienza una semana crucial para Venezuela, ya que el próximo domingo 30 se elegirán los candidatos para integrar la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el presidente Nicolás Maduro para reformar la Constitución vigente, y en la que no participará la oposición por considerar que perpetuará al chavismo en el gobierno."No es momento de rendirse ni momento de asustarse. Estamos en las horas decisivas y definitorias para el futuro del país", dijo este domingo el diputado opositor Freddy Guevara, en una rueda de prensa al hablar en nombre de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).En tanto, para demostrar su ofensiva contra la Asamblea Nacional Constituyente, la oposición convocó a un paro de 48 horas miércoles y jueves. El jueves pasado había convocado a un "paro cívico" que paralizó parcialmente a la capital Caracas y parte del país.Además, la MUD convocó a una marcha en Caracas para este viernes, en un último intento para que Maduro desista de realizar la elección de los 545 asambleístas de la Constituyente. "Que le quede claro a Maduro y a la fuerza armada –sostén clave del gobierno– que no nos vamos a calar (aguantar); no vamos a permitir que se imponga un fraude constituyente contra el pueblo", agregó Guevara. No obstante, advirtió la oposición se preparará para realizar un "boicot cívico, sin armas", sin precisar más detalles. "No nos vamos a dejar esclavizar; vamos a pelear", afirmó.Las protestas contra el gobierno se iniciaron hace cuatro meses y dejaron más de un centenar de muertos, miles de heridos y cientos de detenidos.Mientras, Maduro enfrenta crecientes presiones internacionales, que incluyen amenazas de sanciones económicas del presidente estadounidense, Donald Trump, y llamados de gobiernos de América Latina y Europa para que desista de la Constituyente. Pero el presidente no da muestras de ceder a esas presiones.(AFP)Nicolás Maduro advirtió que los líderes de las protestas irán a prisión, una vez que el 2 de agosto se instale la Asamblea Constituyente, que regirá el país como un suprapoder por tiempo indefinido. La oposición no presentará candidatos, porque el sistema electoral es un "fraude" y porque esa es una herramienta para que el chavismo continúe en el poder.