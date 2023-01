Verano 2023: ¿cuánto cuesta alquilar un yate en Punta del Este?

Cuando uno llega al Puerto de Punta del Este, los muelles permiten observar de cerca los lujosos yates que esperan para navegar en la costa del Océano Atlántico.

Aunque comprar un yate es una opción costosa, existe la opción de alquilar uno de estos barcos para zarpar desde el principal balneario de Maldonado, aunque sea por un rato.

Hay alquileres por hora y por semana de barcos que, en algunos casos, ni siquiera están en Uruguay. Los precios van desde los US$ 150 por hora hasta los casi US$ 700 mil por una semana, y se pueden obtener a través de propietarios locales e internacionales.

Los locales

Cruceros Samoa

Yate de Cruceros Samoa

La empresa nacional Cruceros Samoa alquila un yate para hasta 14 personas a $ 6.000 la hora, con un mínimo de dos horas de alquiler. El barco cuenta con un segundo piso para el manejo de la embarcación, y las fotos disponibles muestran una mesa en la parte trasera, y un espacio amplio disponible en la parte delantera.

Otro sitio, llamado "Alquiler de barcos en Punta del Este", ofrece el alquiler de un yate con capacidad para 20 personas a US$ 150 la hora. Este servicio también cuenta con una "piscina" colocada en el agua. La página muestra un barco con dos pisos que cuenta con espacio para reuniones en la parte delantera y trasera del piso inferior.

La opción internacional barata

Popey.co

"Lujoso catamarán" de Popey.co

La aplicación Popey.co ofrece la renta de yates en varias partes del mundo, entre ellas Uruguay. Para Punta del Este este sitio cuenta con seis opciones disponibles, que van desde los 150 hasta los 350 dólares por hora.

La opción menos costosa, de US$ 150, es una embarcación para 18 personas (con capitán de la nave incluido) que va hasta la Isla Gorriti. Si la idea es ir a Solanas y Casapueblo, o a la Isla de Lobos, el precio ya aumenta a US$ 500. Es un yate clásico: cuenta con una cabina, una parte delantera y trasera con espacio para pasar el rato y un baño.

Por otra parte, la opción más cara de la app es un "lujoso catamarán" a US$ 350 la hora de alquiler, con capacidad para hasta 40 personas y con un capitán a bordo. La página aclara que el bote no está disponible para "fiestas sin control", y que el precio antes mencionado es para ir a la Gorriti: para Portezuelo y la Isla de Lobos la travesía ya cuesta US$ 990. La embarcación cuenta con una larga sala de estar, tres cuartos, aire acondicionado, una parrilla y un sistema de audio general, entre otras comodidades.

La opción internacional costosa

Charter Index

Yate "·11·11·", disponible en Charter Index

El sitio web Charter Index también presenta opciones de alquileres de yates a lo largo del mundo, pero sus precios son semanales. Para Punta del Este la página muestra 19 opciones, muchas de ellas navegando actualmente fuera del país, que van desde los US$ 20 mil hasta los US$ 697 mil.

El barco más barato (US$ 20.400 la semana) es el "Icare", que permite alojar a siete personas en tres habitaciones. El bote cuenta con un amplio espacio delantero para esparcimiento, y cuenta con una tripulación de dos personas.

La opción más cara es el "·11·11·", un yate de la Isla de Man con una tripulación de 16 personas que cuenta con espacio para 12 invitados, que se pueden ubicar en hasta seis habitaciones privadas. La embarcación de tres pisos cuenta con dos jacuzzis (uno en la cabina principal y otro en la cubierta), una sala de estar y un comedor de gran tamaño con un bar incluido, y un amplio espacio al aire libre en su frente.